Tunden a Yuri en redes sociales por decir que el aborto es un asesinato

Las declaraciones de la cantante veracruzana han causado controversia entre los cibernautas.

Yuri se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que se diera a conocer un fragmento de la exclusiva entrevista que ofreció al periodista Jorge Ramos para VIX, en la cual asegura que no está de acuerdo con el aborto por considerarlo un asesinato.

Al ser cuestionada sobre si las mujeres tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, la cantante aseguró que sí pero que en lo que nunca estará de acuerdo es en matar una vida inocente: “Claro que tenemos el derecho, pero de matar una vida no estoy de acuerdo, estás matando, es un asesinato”.

Consciente de que sus declaraciones desatarán una ola de críticas en su contra, la intérprete de ‘El Espejo’ dejó en claro que no le importa en lo absoluto que a la gente le moleste su opinión y que ella jamás podría atreverse a abortar: “Ese es mi punto de vista, soy cristiana, a lo mejor a mucha me va a tirar en las redes, me vale”.

Lupita D'Alessio, en contra del aborto

Las controversiales palabras de la cantante indignaron a más de un cibernauta, quienes lamentaron que su forma de pensar tenga un fuerte impacto en el público. Incluso, hubo quien comparó su respuesta con las de Lupita D’Alessio, las cuales fueron realizadas a través de Instagram en diciembre del 2020 con respecto de la legalización del aborto en Argentina.

“Las mujeres no podemos festejar que se legalice el aborto, porque si estamos levantando la voz contra el feminicidio, nosotras mismas queremos matar un embrión… Que Dios les bendiga, y el que pasen estas cosas tendrá sus consecuencias delante de Dios. En la Biblia dice que todo lo bueno tendrá recompensa y lo malo también”, declaró Lupita D’Alessio.

¿Cuál es la religión de Yuri?

La cantante veracruzana ha dicho más de una vez que sufre bullying en redes sociales por ser abiertamente cristiana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Yuri se refugió en la religión cristiana para hacer frente a los problemas de adicción que sufrió a finales de la década de los 90's. Hoy en día y junto a su esposo Rodrigo Espinoza ofrecen ministerios en la iglesia Casa de Restauración y Alabanza de la CDMX.

Fotografías: Redes Sociales