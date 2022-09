Tunden a Yeri Mua por su comparación con la reina Isabel II: "¡Falta de respeto!"

Yeri Mua es fuertemente criticada por compararse con la reina Isabel II.

Yeri Mua una vez más dio de qué hablar, al pronunciarse sobre la muerte de la reina Isabel II, ya que en su mensaje comparó el reinado de la monarca, con su participación en el carnaval de Veracruz, generando una gran ola de críticas, misma que no han parado.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la influencer de 19 años, se ha convertido en un personaje muy polémico de las redes sociales.

En está ocasión Yeri Mua generó gran indignación, al referirse a la reina Isabel II, como de "reina a reina", considerando su mensaje como una “gran falta de respeto”, a la gran monarca.

Cibernautas lanzan duras de críticas a Yeri Mua

Tunden a Yeri Mua por compararse con la reina Isabel II.

Luego de que Yeri Mua publicará el polémico mensaje, sobre la muerte de la reina Isabel II, cibernautas no han dejado de llevarla de críticas, asegurando que fue una falta de respeto y una ofensa a un acontecimiento histórico.

"Yo tratando de entender si fue un pésame o burla", "Yeri, pero tú no eres de esa clase de Reyna. No te burles", "Que falta de respeto de esa chica", "Respeta el luto", "Nada que ver. No fue reina folclórica. Hay que leer”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes.

Ante la ola de ataques, la polémica influencer Yeri Mua rompió el silencio y salió a defenderse, sin embargo su mensaje solo terminó generando más enojo.

"¿Ofensa porque? Si yo también soy reina. Es un mensaje de reina a reina Y SOPORTEN", escribió.

De igual forma, aprovechó la oportunidad para recordarle a sus detractores, las buenas acciones que ha realizado: "Los que dicen que jamás he aportado nada positivo. No olviden que en octubre haremos por 3era vez el michi bazar y todo el dinero recaudado lo donaremos a la casa hogar de gatos” escribió.

¿Qué dijo Yeri Mua?

¿Qué ha pasado con Yeri Mua?

Fue el día 8 de septiembre que se confirmó la muerte de la reina Isabel II, después de 70 años en el trono, que muchos famosos se pronunciaron al respecto, entre ellos Yeri Mua:

"Como reina del carnaval de Veracruz le deseo que descanse en Paz a la reina Isabel II. No se preocupe Inglaterra, en Veracruz todos estamos bien y la reina goza de mucha salud", escribió generando indignación.

Cabe mencionar que está no es la única polémica en la que se ha visto involucrada Yeri Mua, ya que recientemente acusó a una trabajadora del INE de modificar su identificación oficial para "hacerla ver más fea".

