Tunden a Pedro Sola por decir que las mujeres no votaban “porque no eran capaces”

El conductor Pedro Sola una vez más ha sido el blanco de críticas, en esta ocasión por aseguran que antes las mujeres no votaban porque no eran capaces y que ahora son pocas las que ejercen este derecho y participan en este “desastre”, refiriéndose al situación actual del país.

La controversia inició cuando el conductor del programa Ventaneando, acudió a redes sociales para compartir su opinión sobre el voto de las mujeres, sin embargo en lugar de contar el apoyo de sus seguidores Pedrito Sola recibió innumerables críticas.

El conductor reapareció tras a su contagio de COVID-19 y escribió una publicación donde compartió su opinión sobre el voto de las mujeres, asegurando que ahora son muy pocas las que en verdad ejercen este derecho, por lo que dijo que no tiene una influencia real en la vida pública de México.

¿Qué dijo Pedro Sola?

Pedrito señaló que ahora el país es un desastre y que son muy pocas las mujeres las que actualmente participan en las votaciones, por lo que para los internautas quedo la duda sobre si trato de culpar a las mujeres por el “desastre” de país o las excluyo del problema.

Pero eso no es todo, pues señaló en su cuenta de Twitter que hace 70 años las mujeres no votaban porque no tenían la capacidad de hacerlo.

“Hasta hace setenta años las mujeres no votaban porque no eran capaces, hoy el país es un desastre y muy pocas mujeres han participado de este desastre”.

¿Qué le pasó a Pedrito Sola?

Tras la publicación el conductor fue duramente criticado, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues de inmediato recibió múltiples comentarios negativos sobre su opinión sobre el voto femenido.

Los internautas recordaron al conductor Pedro Sola que la falta del voto de las mujeres hace 70 años no se debió a la capacidad de éstas, sino a la forma en la que se manejaba el país en ese tiempo. No votaban porque no las dejaban, no porque no fueran capaces”, fueron algunos mensajes que recibió el conductor.

