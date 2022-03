Tunden a Martha Debayle por afirmar que la vejez es una enfermedad con "cura"

En su más reciente podcast Martha Debayle tuvo como invitado al biólogo australiano y profesor de genética, David Sinclair, quien habló sobre una investigación que afirma que el envejecimiento “es una enfermedad” y que, supuestamente, tiene cura.

De acuerdo a la conductora, Sinclair lleva al menos 20 años estudiando la cura para la vejez e incluso afirma que él mismo es una prueba viviente de los resultados de su investigación. Ya que en sus palabras, el científico tiene 54 años, parece de 28, aunque biológicamente tiene el cuerpo de 43.

Según el biólogo australiano y sus estudios, señalan que el envejecimiento se puede contrarrestar con una buena alimentación, por lo que afirmó que lo ideal es comer una sola vez al día. Sin embargo, la declaración del científico provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la conductora de 54 años de edad.

Usuarios critican investigación sobre el envejecimiento

Publicación del presentadora.

La presentadora replicó en su cuenta de Twitter las palabras de su invitado quien afirmó que la vejez puede cursarse: “debemos dejar de pensar que envejecer es un proceso común y natural. Envejecer es una enfermedad y, como tal, es algo que se puede tratar e incluso curar”.

La publicación de la también empresaria recibió todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, incluso, fue acusada de desinformar a su audiencia, mientras que otros aclararon que el envejecimiento es parte de la vida de los seres humanos.

“No es una enfermedad, es un proceso natural. Por favor no difundan tonterías”; “No es una enfermedad, es un proceso natural. Por favor no difundan tonterías”, “Con todo respeto, pero qué desilusión”; “Justo el problema es ver la vejez como una enfermedad. Por eso los viejos no caben en ningún lado”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Recordemos que no es la primera vez que un usuarios de redes sociales arremeten contra la presentadora, ya que como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en meses pasados Debayle fue humillada por un tiktoker, quien criticó su línea de ropa.

¿Qué empresa tiene Martha Debayle?

La conductora tiene 54 años de edad.

La comunicadora se convirtió desde 2001 en la presidenta de Media Marketing Knowledge Group, un holding de comunicación que actualmente conforma más siete marcas entre las que destacan: BBmundo, moi, The Beauty Effect, Martha Debayle, Eugenia Debayle, Martha Debayle Home, Martha Debayle X Ivonne, entre otros. Si quieres conocer más sobre la presentadora te recomendamos: Martha Debayle fue rechazada antes de ser famosa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!