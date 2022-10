Tunden a Lucía Méndez por su manera de describir los sopes

En La Verdad Noticias te hemos compartido que Lucía Méndez es una de las cantantes que cuenta con una larga trayectoria, pero debido a su participación en el reality "Siempre reinas", ha salido a la luz algunas actitudes de la famosa que ha dejado en shock a los internautas.

Pero ¿qué fue lo que hizo la actriz que ha causado revuelo? Aquí te lo decimos, pues la cantante muy a su manera describió los sopes lo que generó una ola de críticas, los usuarios aseguran que la famosa no ha probado uno en su vida.

Anteriormente te dimos a conocer que la actriz causó revuelo por sus exigencias con la iluminación que necesita para salir bien en las fotografías, pero ahora han compartido otro video donde la actriz explica cómo es la preparación de los sopes.

Lucía Méndez asegura que se come 10 sopes

La actriz dice que los sopes son de harina

En aquel video que compartieron en TikTok la actriz comentó que un sope es como una tortilla hecha de harina, que lo pones en aceite, lleva salsa, cebolla y queso desmesurado, y que es todo lo que lleva, lo que causó enojo de los internautas.

"Soy simple, me puede llamar la atención el estar en el mejor restaurant de París, como me encanta comerme mis sopes en la colonia Álamos". Comentó la famosa, además dijo: "Me he llegado a comer 10 sopes cuando tengo mucha hambre y no he desayunado". Expresó.

Por su parte, los usuarios comentan: "Ella vive en otro tiempo y espacio", "Pobrecita", "Ahora entiendo quién enseñó a Anahí a hacer enchiladas", "Entonces no ha probado los sopes, ya ni como ayudar a la tía Lucía", "Anda perdida". Fueron algunas reacciones.

¿Cuántos años tiene Lucía Méndez?

La actriz tiene 67 años de edad

La actriz Lucía Méndez tiene 67 años de edad, y a sus años le gusta lucir glamurosa y bella, pues en uno de los capítulos del reality aseguró que una diva siempre debe estar hermosa y muy bien maquillada.

