Tunden a Gustavo Adolfo Infante por su “disculpa” y piden que sea despedido

Gustavo Adolfo Infante recibe duras criticas por su video pidiendo disculpas.

Nuevamente Gustavo Adolfo Infante ha dado de qué hablar, luego de protagonizar una fuerte discusión con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en pleno programa en vivo y aunque el periodista ya ofreció disculpas, las redes sociales no lo perdonan.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que el periodista insultó y arremetió contra sus compañeras del matutino “Sale el Sol”, asegurando que Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro desacreditan sus exclusivas e incluso amenazando con abandonar el programa.

Aunque Gustavo Adolfo Infante pidió una disculpa pública, la actitud en contra de sus compañeras, se ha robado los reflectores del mundo de la farándula, donde exige que sea despedido de Imagen Tv.

Gustavo Adolfo Infante fuertemente criticado en redes

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante en su mensaje de disculpas?

Frente a las cámaras Gustavo Adolfo Infante ofreció disculpas a sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro y audiencia del programa “Sale el Sol”:

“Si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa, siempre estamos con la más sana de las intenciones” dijo.

Pese a las disculpas que ofreció el periodista, no se ha salvado de las duras críticas en redes sociales, donde aseguran que sus declaraciones fueron forzadas.

“No manches Gustavo y tu criticando a Alfredo Adame y tú que humillas a tus compañeras de trabajo y las amenazas al aire. Estás desquiciado, eres una vergüenza”, se puede leer entre comentarios.

Entre los señalamientos, muchos internautas piden que Gustavo Adolfo Infante salga del matutino “Sale el Sol” e incluso de Imagen Tv.

Te puede interesar: "Pobrecita da lástima" dice Gustavo Adolfo Infante sobre Laura Zapata

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

¿Qué pasó con Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras de "Sale el Sol"?

Fue durante la más reciente emisión del programa “Sale el Sol”, donde Gustavo Adolfo Infante explotó en contra de sus compañeras en pleno programa en vivo e incluso amenazó con dejar sin trabajo a Joanna Vega-Biestro.

“Pónganse a trabajar. A ver Joanna desde que yo estoy aquí solo una exclusiva has tenido. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayeron mal que siempre están desacreditando mi trabajo”, dijo el conductor.

Hasta el momento, se desconoce si Gustavo Adolfo Infante tendrá alguna sanción por arremeter en contra de Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram