Tunden a Galilea Montijo por reírse de los comentarios de Lupillo Rivera

Luego de los comentarios de Lupillo Rivera, tunden a Galilea Montijo, la conductora de Televisa recibió varias críticas de los internautas, quienes aseguraron que la famosa defendió al hermano de Jenni Rivera luego de sus declaraciones que hizo sobre Belinda.

Y es que, los comentarios de Lupillo Rivera hacia la prometida de Christian Nodal siguen dando de qué hablar, pues recordamos que el cantante se quitó el tatuaje de la cantante, situación que le cuestionaron a Nodal durante una rueda de prensa.

Ante lo sucedido, mencionó que Nodal no debe hacer caso a los comentarios de Rivera, pues en esta ocasión los usuarios no se percataron en el coqueto look de Galilea Montijo, sino en su reacción por lo sucedido con Nodal y Rivera.

Tunde a Galilea Montijo por esta razón

El revuelo que ha protagonizado la conductora de Televisa, surgió luego de que Christian Nodal se refirió a Rivera como "puerco", por lo que Lupillo Rivera le respondió a Nodal, ya que no le pareció lo que comentó el novio de Belinda.

Debido al polémico video, Montijo reaccionó y comentó que le daba risa como lo tomó Rivera, aunque comentó que no había necesidad de que Nodal cayera en provocaciones por parte de Lupillo, quien tuvo un breve romance con la intérprete de "Luz sin gravedad".

Pero, los usuarios tomaron mal el comentario de la tapatía ya que pensaron que la conductora del programa "Hoy" estaba apoyando la actitud del hermano de Chiquis Rivera. Otros usuarios expresaron su desagrado por la reacción de la presentadora.

¿Cómo se hizo famosa Galilea Montijo?

Galilea Montijo se ha convertido en una famosa conductora

La presentadora se dio a conocer en el canal de cable Ritmoson latino, pero con el paso del tiempo tuvo la oportunidad de participar en programas de televisión como "Vida TV", "Pequeños gigantes", pero desde su participación en "Hoy" ha logrado popularidad.

La conductora mexicana de 48 años de edad se ha convertido en una de las favoritas del matutino, pues cada vez que se ausenta, los fans han expresado lo mucho que la extrañan, aunque otros han criticado los comentarios que hace, incluso algunos tunden a Galilea Montijo.

¿Crees que Galilea Montijo apoya la actitud de Lupillo Rivera? Déjanos tus comentarios en La Verdad Noticias.

