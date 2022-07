Tunden a Chiquis Rivera por vender una crema contra la celulitis

El nombre de Chiquis Rivera, la hija de la “Diva de la Banda”, ha causado un alboroto en las redes sociales, pero ¿qué hizo la cantante? En La Verdad Noticias te compartimos por qué algunos usuarios han criticado a la famosa y todo surgió por dar a conocer su crema contra la celulitis.

Y es que, a través de un programa de Telemundo expusieron lo que ha ocurrido con la ex de Lorenzo Méndez, pues ha recibido comentarios negativos luego de que compartió un video para promocionar su crema; varios usuarios aseguran que no sirve.

Últimamente la hija de Jenni Rivera se ha vuelto muy activa en redes sociales, incluso te dimos a conocer lo que hizo en una de sus publicaciones que dejó en shock a sus fans, pues la cantante lució sensual figura con un entallado atuendo.

Critican a Chiquis Rivera por su nueva crema contra la celulitis

Usuarios critican la crema de Rivera

Uno de los conductores del programa de Telemundo comentó que siente que la cantante aprovecha cualquier oportunidad para sacar dinero, indicó que los artistas no solamente viven de lo que hacen en redes sociales.

Por su parte, una conductora dijo que Chiquis es empresaria y emprendedora, y que le gusta mostrar su producto en ella misma como hacen varias artistas como Kim Kardashian y Jennifer Lopez: "Yo de verdad que no creo en esas cremas de las celulitis, a mí no me ha funcionado, yo tengo celulitis".

Mientras que los usuarios reaccionaron al video que subió la cantante en su perfil de Instagram y comentaron: "Si con tantas cirugías, si funciona eso", "Ya mejor que haga su OnlyFans", "Pura gelatina". Fueron algunas reacciones.

¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Chiquis Rivera?

Lorenzo y Chiquis se separaron en el 2020

La cantante Chiquis Rivera se casó con Lorenzo Méndez en junio del 2019, pero tras más de un año de casados, la cantante y Lorenzó anunciaron su separación en septiembre de 2020; la disolución de su matrimonio se hizo oficial en junio del 2022.

