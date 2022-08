Tunden a Aleks Syntek por "hacerle el feo" a las mujeres operadas

Las declaraciones del cantautor han causado gran controversia en redes sociales.

Aleks Syntek se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales por decir que prefiere la belleza natural y “hacerle el feo” a las mujeres que deciden operarse para aumentar sus atractivos físicos. Ante dichas declaraciones, los cibernautas se le fueron en contra y hasta la recordaron el escándalo de acoso que protagonizó en 2018.

En una reciente entrevista con Pedro Prieto para la sesión 55 del Podcast Auténtico que se emite en YouTube, el cantautor y productor musical reveló que tiene una postura diferente en lo que respecta a la belleza de la mujer, lo cual influye fuertemente en sus gustos.

“A mi me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje. No me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas, que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, nada de eso me gusta, a mi me gusta la belleza natural”, dijo Aleks Syntek, declaraciones que hoy hacen eco entre los chismes de la farándula.

Aleks Syntek y el acoso a joven británico

Las declaraciones del cantante revivieron el escándalo de acoso a joven británico.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias al principio de esta nota, las palabras del intérprete de éxitos como ‘Te soñé’, ‘Sexo, pudor y Lágrimas’ y ‘Duele el amor’ no pasaron desapercibidas para los cibernautas, quienes lanzaron críticas en su contra al asegurar que su declaración podría ofender a las mujeres que gustan de hacerse “arreglitos”.

No obstante, también se reavivó el escándalo que protagonizó en 2018, año en el que fue señalado de coquetearle a un joven británico al llamarlo “chico lindo” en una conversación que tuvo vía Instagram, misma que se filtró y que desató acusaciones de acoso, mismas que causaron serios problemas en su carrera artística y reputación.

Te puede interesar: ¿Por qué Aleks Syntek odia el reguetón? El origen de la pelea

¿Cómo se llama la esposa de Alex Sintek?

La nueva controversia en la que el cantante está involucrada despertó el interés por su vida amorosa.

Karen Coronado es el nombre de la esposa de Aleks Syntek. De acuerdo a información que circula en Internet, ella es hermana de Ingrid Coronado y conoció al cantante cuando apenas tenía 15 años pero tuvieron que pasar tres años más para que ambos se decidieran dar una oportunidad en el amor y llevan casados más de una década.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales