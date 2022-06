"Tu ni cantas": Lolita Cortés desacredita a Horacio Villalobos en 'La Academia'

Apenas la segunda semana de La Academia y las rivalidades ya están a la orden del día entre los críticos, quiénes se desacreditan entre ellos en plena transmisión en vivo.

Sabemos perfectamente la manera agria y directa que Lolita Cortés tiene para juzgar a los participantes, sin embargo en esta ocasión su compañero de panel Horacio Villalobos también fue víctima de sus palabras.

Y es que no es de extrañarse, pues previo al arranque del programa Lolita Cortés aseguro que será más estricta que nunca y no tendrá mesura en los comentarios hacia los alumnos, pues todo lo hace con el fin de que ellos crezcan profesionalmente.

Horacio Villalobos se mostró sumamente incómodo y molesto luego de que Lolita arremetiera contra él por sus comentarios hacia los alumnos, poniendo en tela de juicio el valor de sus palabras tras indicar que éste no canta.

"Señor usted no canta, no puede pedir en ellos algo que usted no da", sentenció Lola.