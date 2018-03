Trump intentó tener una cita con Brooke Shields

La actriz reveló la frase que utilizó el ahora presidente de Estados Unidos para intentar tener una cita con ella

Salma Hayek reveló el pasado mes de julio que hace unos años Donald Trump intentó sin éxito tener una cita con ella. La actriz mexicana le rechazó porque en ese momento tenía pareja, aunque eso no evitó varios intentos frustrados por parte del magnate y hoy presidente de Estados Unidos. Ahora ha sido otra intérprete quien ha revelado en televisión cuál fue la estrategia del neoyorquino para pedirle una cita, y lo curioso es que a Donald Trump tampoco le importó que Brooke Shields tuviera novio en el momento en que intentaba conquistarla. “Estaba rodando una película y me llamó en cuento tuvo el divorcio [de su segunda mujer, Marla Maples]”, ha contado Brooke Shields en el programa de televisión de Andy Cohen. “Y me dijo: ‘Creo de verdad que deberíamos tener una cita porque tú eres el cielo de Estados Unidos y yo soy el hombre más rico de Estados Unidos. A la gente le encantaría”, le dijo Trump a la actriz, por entonces en pleno auge de su carrera cinematográfica. Según ha contado la actriz, el episodio se produjo poco después de que el magnate firmara el divorcio de Marla Maples en 1999, tras seis años de relación. “Tengo novio, y no va a estar muy contento con ello”, fue el motivo para rechazarle que le dio la actriz, hoy de 52 años, que se ganó el corazón del público estadounidense desde que apareciera en El lago azul (1980). El presidente de Estados Unidos, casado con la exmodelo Melania Trump desde 2005, parece que hace unos años tenía cierta inclinación con querer salir con actrices. A las revelaciones hechas ahora por Brooke Shields no solo se suma la anécdota contada por Salma Hayek. La intérprete Emma Thompson también reveló el pasado mes de marzo que en la misma época, a finales de la década de los noventa, le dijo “no” a Donald Trump. Aunque en el caso de la británica, el magnate la invitó a salir cuando todavía no tenía firmados los papeles del divorcio de Maples. Por su parte, Candice Bergen reveló el pasado mes de septiembre en televisión que cuando tenía 18 años tuvo una primera y única cita con Trump. Un episodio que también narró en el programa de Andy Cohen mientras vestía un jersey con el lema “Free Melania” (Melania Libre), que se hizo popular en las redes sociales tras ver los gestos serios en los primeros actos de la exmodelo como primera dama de EE UU. “Era un chico con buna pinta… y un idiota”, recordó la actriz de películas como Soldado Azul, Miss Agente Especial o Sweet Home Alabama. Ambos coincidieron en la universidad de Pensilvania, pero a la hoy intérprete no le gustó mucho que se presentara a la cita con un traje de tres piezas y una limusina. Y solo compartieron una breve velada en la que a las nueve ella estaba de vuelta en su casa y, reseñó, sin que hubiese ningún tipo de contacto físico. "Llega el jersey de Free Melania con algo de autoridad!", respondió el presentador a su anécdota.