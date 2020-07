Troye Sivan estrena su nuevo single “Easy” de su próximo EP “In a Dream”/Foto: Lineup MX

Troye Sivan ha lanzado un nuevo sencillo, "Easy". Es el segundo sencillo de la estrella del pop en 2020, luego del lanzamiento de Sivan "Take Yourself Home", que compartió antes de lo previsto en abril.

Direcciones "fáciles" cuando alguien o algo se interpone entre personas enamoradas. Sivan proclama: "Todavía estoy enamorado y lo digo porque sé lo que parece entre tu y yo", canta en el verso de apertura. "No ha sido fácil querida". En el coro, le ruega a su amor que se quede: "Porque lo hizo fácil / Fácil / Por favor no me dejes / Déjame".

Sivan lanzará un "concepto EP" de seis canciones llamado In a Dream, el 21 de agosto a través de Capitol Records; "Easy" aparecerá como la segunda pista. La colección fue grabada con el productor Oscar Görres ( que ha laborado con The Weekend, Marina, Tove Lo).

"Una historia que aún se está desarrollando, esta pequeña colección de canciones explora un período de montaña rusa emocional en mi vida cuando los sentimientos y los pensamientos eran sorprendentemente frescos", explicó Sivan en un comunicado. "Revisar estas canciones y momentos es difícil, pero estoy orgulloso de esta música y emocionado de tenerla en el mundo".

La música de Troye Sivan

Poco después de lanzar el sencillo principal del EP, "Take Yourself Home", Sivan apareció con una banda en vivo para interpretar una versión remota de la canción. Ha lanzado dos álbumes de larga duración, incluido Bloom de 2018.

También ha colaborado con Charli XCX en "1999" y Lauv por "I'm So Tired ..." El año pasado, obtuvo una nominación al Globo de Oro por la canción de 2018 "Revelation" con Jónsi, que apareció en la película Boy Erased.

Troye ha triunfado en el mundo de la música con sus temas y colaboraciones con destacados artistas como Ariana Grande/Foto: Elle México

El video oficial del nuevo single está programado para ser estrenado el 16 de julio en la mañana, mientras que el video del audio en Youtube ya cuenta con más de 30 mil reproducciones a un par de horas de su estreno.