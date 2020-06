“Trollz” de Tekashi 6ix9ine y Nicki Minaj conquista el No. 1 de Billboard Hot 100/Foto: Ja Gurl TV

La canción “Trollz” marca el primer líder de Billboard Hot 100 para Tekashi 6ix9ine y el segundo para Minaj, quien la ubica primero en un papel principal. Además, "The Bigger Picture" de Lil Baby se inclina al número 3 en el Hot 100, un nuevo rango de descanso profesional.

Analicemos los 10 primeros del último Hot 100, que combina datos de ventas, transmisión de radio y transmisión de radio de todos los géneros de EE. UU.

"Trollz", lanzado el 12 de junio en Create Music Group, llega como el número 1.105 en la historia de casi 62 años de Hot 100. Es el 40° N° 1 en debut , y el quinto este año, marcando un nuevo máximo en un año.

La canción se lanza en el número 1 en la lista de ventas de canciones digitales con 116,000 vendidos en la semana que finaliza el 18 de junio, según Nielsen Music/MRC Data, y el número 3 en Streaming Songs, con 36 millones de transmisiones en los Estados Unidos en el mismo lapso

Atrajo 1.2 millones de impresiones de audiencia de radio en la semana que terminó el 21 de junio. El primer Hot 100 No. 1 de 6ix9ine, el segundo de Minaj: 6ix9ine anota su primer Hot 100 No. 1.

Logró dos top 10 anteriores, cada uno de los cuales alcanzó el No. 3: "FEFE", con Minaj y Murda Beatz, en agosto de 2018, y "Gooba", que debutó en el número 3 en el gráfico fechado el 23 de mayo, hace cinco semanas.

Minaj gana su segundo Hot 100 No. 1 (y el décimo noveno top 10) y su primer topper en un papel principal. Anteriormente gobernó como aparece en "Say So" de Doja Cat, que lideró la lista del 16 de mayo, luego de la llegada de su remix Minaj. Con "Say So", Minaj estableció el récord de más apariciones en Hot 100 (109) necesarias para un primer No. 1.

La semana de ventas más grande en más de un año: a partir de 116,000 ventas, "Trollz" cuenta con la mayor suma de ventas semanales desde "Me!" De Taylor Swift con Brendon Urie, con 193,000 (11 de mayo de 2019).

"Trollz" estuvo a la venta en las tiendas web 6ix9ine y Minaj a través de más de una docena de ofertas de combinación física/digital (con un precio de 69 centavos a $10) durante la semana de seguimiento, incluida una versión alternativa lanzada el 16 de junio.

Otras canciones que ocuparon en No. 1 de Billboard

"Trollz" es la quinta canción que se estrena en el número 1 en el Hot 100 en 2020, después de "Rain on Me" de Lady Gaga y Ariana Grande (6 de junio); "Stuck With U" de Grande y Justin Bieber (23 de mayo); The Scotts, Travis Scott y Kid Kudi "The Scotts" (9 de mayo); y "Toosie Slide" de Drake (18 de abril).

2020 ahora tiene el debut Hot 100 No. 1 en un solo año, superando a 2018 y 1995, cada uno con cuatro entradas que encabezan las listas.

7 colaboraciones No. 1 consecutivas que extienden el récord: "Trollz" marca la séptima colaboración consecutiva que extiende el récord para encabezar el Hot 100.

Sigue a "Rockstar" de DaBaby con Roddy Ricch (13 y 20 de junio); "Rain on Me" (6 de junio); "Salvaje" de Megan Thee Stallion, con Beyoncé (30 de mayo); "Stuck With U" (23 de mayo); "Say So" (16 de mayo); y "The Scotts" (9 de mayo).

Con "Trollz", Create Music Group obtiene su primer Hot 100 No. 1. Es el primer líder en la lista para un sello independiente desde que Bad Vibes Forever reinó con "Sad!" De XXXTentacion.

"Trollz" se abre simultáneamente en la cima de las listas Hot R & B/Hip-Hop Songs y Hot Rap Songs, que emplean la misma fórmula multimétrica que el Hot 100. 6ix9ine gana su primer No. 1 en el primer gráfico y segundo en el segundo, después de "Gooba". Minaj anota su sexto número 1 en cada ranking.

"Rockstar" de DaBaby, con Roddy Ricch, cae al número 2 en el Hot 100, después de dos semanas en el número 1.

La canción rige Streaming Songs por quinta semana, con 39.8 millones de transmisiones en los Estados Unidos (un 11% más), ayudado por un remix de Black Lives Matter lanzado el 12 de junio. Ocupa el número 3 en ventas de canciones digitales, un aumento del 12% a 13,000 vendidas, y salta 26-14 en la lista de canciones de radio , un 21% a 31.4 millones de impresiones.

"The Bigger Picture" de Lil Baby se estrena en el n.° 3 en Hot 100. La canción, lanzada el 12 de junio y que, al igual que el nuevo remix "Rockstar", aborda el movimiento Black Lives Matter , abre en el n. ° 2 en Streaming Songs ( 39.1 millones de transmisiones en EE. UU.) Y No. 10 en ventas de canciones digitales (8,000 vendidas) y obtuvieron 3.6 millones en alcance de radio en la semana de seguimiento.

Lil Baby consigue su tercer Hot 100 top 10 y su pico más alto: "Drip Too Hard", con Gunna, alcanzó el número 4 en octubre de 2018, después de "Yes Indeed", con Drake, alcanzó el número 6 en junio.

Con "Trollz" y "The Bigger Picture" debutando en los números 1 y 3 en el Hot 100, respectivamente, el gráfico da la bienvenida a los tres primeros concurrentes por quinta vez, aunque es el segundo doble en un mes, con ambos involucrando a 6ix9ine: en la lista del 23 de mayo, "Stuck With U" de Grande y Bieber se ubicó en el número 1 y "Gooba" de 6ix9ine comenzó en el número 3.

Cuando Minaj anunció su colaboración con Tekashi, miles de fans trataron de cancelar a la rapera. Aunque no era la primera vez que harían una canción juntos, el historial delictivo del rapero hizo que muchos no quisieran que dicho dueto se llevara a cabo; pero ahora es todo un éxito/Foto: La República

Los otros dos dobles: Adele "Hello" y Bieber's "Lo siento" (números 1 y 2, 14 de noviembre de 2015); "This Is the Night" de Clay Aiken y "Flying Without Wings" de Ruben Studdard (Nos. 1 y 2, 28 de junio de 2003); y "My Heart Will On On" de Celine Dion y "Gettin 'Jiggy Wit It" de Will Smith (números 1 y 3, 28 de febrero de 1998).

Mientras tanto, ocho canciones han debutado entre los tres mejores del Billboard Hot 100 en 2020, poco más de la mitad del año; En todo 2019, nueve canciones comenzaron en la región, luego de un récord de 10 lanzadas entre las tres primeras en 2018.

En ese sentido, "Trollz" es la novena canción en alcanzar el número 1 por primera vez este año (con, nuevamente , un solo año récord cinco debutando en la parte superior); 2020 marca el primer año con nueve nuevos números 1 antes de julio desde 2007, cuando 10 éxitos llegaron a la cima en ese momento.

La "Hot Savage" No. 100 Hot Me No. 1 de Megan Thee Stallion, protagonizada por Beyoncé, cae 2-4 y el ex líder de The Weeknd "Blinding Lights" de cuatro semanas cae 3-5. Este último lidera Radio Songs por 11ª semana, con 74,3 millones de espectadores (un 2% menos), y el gráfico multimétrico Hot R&B Songs para un 14º cuadro.

También te puede interesar: Nicki Minaj defiende a Tekashi 6ix9ine y llama “hipócritas” a quienes lo critican

El anterior Hot 100 No. 1 "Do Say" de Doja Cat se desliza 4-6; "Intenciones" de Bieber, con Quavo, desciende al número 7 desde su máximo número 5; SAINt "Roses" se retira al No. 8 desde su pico No. 7, mientras corona Hot Dance/Electronic Songs por octava semana; "Rain on Me" de Lady Gaga y Grande rebota 10-9, luego de su presentación en el número 1 hace tres semanas; y el ex líder de Roddy Ricch durante 11 semanas "The Box" retrocede 9-10.