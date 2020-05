Trollhunters de Guillermo del Toro tendrá un videojuego ¡Qué emoción!

Trollhunters Defenders of Arcadia, es una serie creada por el aclamado director de cine, Guillermo del Toro, en diciembre del 2016 bajo producción de Dreamworks y una distribución de Netflix. Debido a la gran popularidad que alcanzó este proyecto con un total de 3 temporadas y un Premio Emmy; se confirmó que un videojuego está en camino.

Videojuego de Trollhunters

Según información de Los 40 y el canal oficial de Bandai Namco Entertainment en YouTube; un videojuego de “Trollhunters Defenders of Arcadia” está siendo desarrollado por WayForward Technologies Inc, con planes de estrenar el 25 de septiembre de 2020.

Este videojuego basado en la serie del ganador a un Premio Oscar, nos narrará la historia de Trollhunters con un estilo de acción, aventura y plataformas. Contará con el mismo reparto de voces estelares, en el que se destaca a Charlie Saxton (Toby), David Bradley (Merlin), Lexi Medrano (Claire) y Emile Hirsch (Jim Lake Jr); este último antes interpretado por Anton Yelchin, quien falleció en el 2016.

Prepárate, pues no solo Bandai Namco Entertainment Europa confirmó el lanzamiento, sino que también fue anunciado por Outright Games y Universal Games and Digital Platforms. Un juego disponible para las consolas de Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y en formato digital para PC.

Sobre la historia del videojuego

Los desarrolladores del videojuego, anunciaron que esta tendrá una historia original y podrás ponerte en “en el mundo de Trollhunters y detener el Apocalipsis temporal”. También correrás mundos únicos en compañía de los personajes de la serie, deberás subir el nivel de tu armadura como Jim Lake Jr. y tus habilidades de batalla.

Jim Molinets, de Universal Games and Digital Platforms, señaló que este juego “expande la historia tan valiente y original que lleva años encandilando a los aficionados y da vida al mundo de Arcadia Oaks de formas tan divertidas como sorprendentes”. ¿Una buena invitación verdad? Por supuesto que sí.

WIZARDS, arriving this Summer. pic.twitter.com/IVg41KTwJF — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 25, 2020

Guillermo del Toro y Dreamworks

Esta obra animada de Guillermo del Toro, está compuesta en una ya conocida trilogía del universo de “Tales of Arcadia” y en pleno 2020 se confirmó que la nueva serie de “Wizards” llegará a Netflix a finales de este año. Siendo “Trollhunters Defenders of Arcadia” la primera en estrenar, seguida de Los 3 de abajo.

El videojuego y lo nuevo de “Tales of Arcadia” planea juntar a todos los personajes de la trilogía, así que podemos estar seguros de tener más de las aventuras de Jim Lake Jr y sus amigos, al igual que el regreso de los hermanos alienígenas en la ciudad de Arcadia Oaks. ¿Estás listo para hacer un maratón?