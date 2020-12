Trolean a María León por “No estar prendida” ¿Ya no calienta?

María León es una de las cantantes mexicanas con más seguidores, y es que la ex vocalista de Playa Limbo ha conquistado a todo méxico por su talento, su carisma, y también por su sensualidad, la cual aprovecha para enseñarnos en cada publicación que realiza en redes.

Sin embargo, recientemente muchos de sus seguidores comenzaron a decirle que “no calienta” y que “no está prendida”, esto en un video que hizo en vivo con sus fans, en donde su reacción fue única.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió un resumen del Live que tuvo con sus seguidores, en donde estaba preparando un delicioso platillo para su cena de año nuevo.

Sin embargo, la famosa recibió muchos comentarios, pues sus fans aseguraban que la estufa no estaba prendida, y que no calentaba, sin embargo, en repetidas ocasiones la ex vocalista de Playa Limbo les hizo saber que si estaba prendida.

Tanta fue la insistencia de los fans, que comenzaron a trollear, preguntándole numerosas veces sobre su estufa, lo que ocasionó que ella misma se desesperara, pero sin frustrarse, pues la pasó bien junto con sus fans.

“No hay nada más hermoso, que la gente se preocupe por tu seguridad en un live, aunque dude de tus habilidades culinarias #sinacá. jajajaja L@s amo, gracias por cuidarme”

El 2020 de María León

En el video, no solo pudimos observar la lujosa cocina de la cantante, sino que también estaba junto a ella, su “máscara” de Disco Ball, pues hay que recordar que uno de los grandes momentos para esta famosa fue ganar el reality show ¿Quién es la máscara?.

Además este 2020 tuvo su “Inquebrantable tour” aunque solo pudo hacer un magno concierto en el Teatro metropolitan antes de la pandemia.Y por si fuera poco, inició a lado de Biby Gaytán en “Chicago: El Musical” en donde interpretó al personaje de Roxie Hart.

¿Participaste en el troleo de María León?, ¿Cuál crees que haya sido el mejor momento del 2020 para esta famosa?, dinos tu opinión en los comentarios.

