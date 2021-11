Trixie Mattel tendrá su propia muñeca

Este lunes, la famosa drag queen cantautora y actriz, Trixie Mattel anunció a través de sus redes sociales que lanzará de manera oficial su propia muñeca inclusiva para el 2022.

Fue a través de un video al que La Verdad Noticias tuvo acceso en que la también influencer dio la gran noticia, presentando la muñeca que pronto estará a la venta gracias a su colaboración con la empresa "Integrity Toys".

Claramente este anunció es una noticia enorme para sus fans y toda la comunidad drag y LGBTQ+ al ser realmente la primera muñeca Drag queen, apesar de que la compañía Mattel lanzará hace un tiempo su versión de barbie drag.

La muñeca Trixie

En el video podemos apreciar a Trixie muy feliz mostrando su muñeca que tiene un vestido y maquillaje idéntico al de ella, inclusive, lucen el mismo vestido; durante el material la también you tuber expresó, "No puedo creer que lo estoy haciendo, no puedo creer que estuve en una alfombra roja, en una película y recorriendo el mundo. Pero definitivamente tener mi propia muñeca es algo increíble".

Aquí también alertó a los fans que la muñeca solo se venderá con compra anticipada y se enviará a partir del próximo año por lo que si piensas adquirirla es el momento de que ingreses a la página oficial de "Integrity Toys".

¿Qué es Trixie LGBT?

La estrella Drag, Trixie Mattel que lleva por nombre real Brian Michael Firkus es la ganadora de la tercera temporada del programa "Rupaul´s Drag Race All Star" y tiene una relación muy cercana a méxico ya que fue ligada en su momento con el ahora "ex gay" Mauricio Clark.

El rumor se desató luego de que la revista de espectáculos "Tv y Notas" filtrará una fotografía de Clark besando a Trixie sin embago el conductor de televisión negó siempre que la imagen fuera real, asegurando que había sido editada.

