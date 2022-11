Triunfa Harry Styles en el Foro Sol

Más de 56 mil fanáticos disfrutaron del espectáculo del 'Love On Tour 2022'.

Natalia, una de las miles de jóvenes que asistió al Foro Sol este 24 de noviembre, nunca imaginó que Harry Styles le cantaría Las mañanitas, tras anunciarle al intérprete en un cartel que hoy era su cumpleaños.

Entusiasta, el ex integrante de One Direction, pidió sin dudar que el público entonara el tradicional tema tanto en inglés como en español, echándose a la bolsa a la gente, en el primero de los dos conciertos que ofrecerá en la CDMX.

Casual, el Foro Sol cantándote las mañanitas por indicación de Harry Styles... pic.twitter.com/1o8lKr62iL — Sandra Lucario (@sandrink) November 25, 2022

Ataviado con prendas vistosas y ligeras, el intérprete que se ha colocado entre los mejores del mundo por su estilo fresco y temas románticos, se entregó en el escenario para consentir a sus fans que pagaron hasta 45 mil pesos el boleto.

El público, en su mayoría jóvenes entre 15 y 35 años, algunas acompañadas de sus familiares, demostraron al inglés saberse todos sus temas y disfrutar el espectáculo con prendas impuestas por él, como las boas de plumas, botas de charol y coronas con luces.

Harry Styles un ícono de la moda hizo su mejor esfuerzo para hablar en español y gritar: "Viva, México", al tiempo que ondeaba la bandera de nuestro país.

"Buenas noches, muchas gracias, VIVA MEXICOOO"- Harry en el Foro Sol ��������pic.twitter.com/n6FnSi1yIQ — Harry Styles México (@HarryMexOficial) November 25, 2022

La gira denominada Love on Tour recorrerá también varias ciudades de Estados Unidos y Europa, continente en donde se presentó hace unos meses.

En un Foro Sol abarrotado y bien organizado en sus accesos, Styles entonó "Music for a sushi restaurant", "Golden", "Sign of the times", "Late Night Talking", "Matilda", "Love of my Life", "Watermelon Sugar" y "Kiwi", con el que concluyó su show.

‘Love On Tour 2022’ llega a su fin en México

El cantante agotó todas las localidades de sus 4 presentaciones en el país.

Este viernes 25 de noviembre presentará el segundo y último concierto en México, tras triunfar en Guadalajara y Monterrey.

En los alrededores del recinto del oriente de la CDMX se observaron pocos revendedores, cuyos precios no rebasaron los 6 mil pesos.

Te puede interesar: Vuelan boletos para Harry Styles

Al parecer las notas que circularon hace unos días respecto a que más de cien personas fueron burladas por comprar boletos falsos para ver a Styles en Monterrey, alertaron a los consumidores de último minuto.

Harry Styles se despidió de su público enviando te amos repetidas veces en inglés, haciendo honor al nombre de su gira.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales