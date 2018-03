Triunfa Eugenio Aguirre en la Filey

Triunfa Eugenio Aguirre

Con su acostumbrado carisma y agudo sentido del humor, Eugenio Aguirre hizo de la presentación de su más reciente obra, lanzada por Editorial Planeta, un momento ameno, divertido e interesante, al relatar con el apoyo de la hermosa Delmy Loria quien fungió como presentadora, los pormenores que lo llevaron a escribir este trabajo realmente recomendable que navega por las aguas de la novela negra, aderezada con algunos pasajes que bien podrían calificarse netamente de terror.

En esta obra de 248 páginas, se narra la historia del millonario Carlos Thorton, un excéntrico y encantador coleccionista de antigüedades portadoras de los males que acabaron con sus difuntos dueños. Esta actividad le permite ir un paso más allá en la práctica del delicado arte del asesinato y subasta los objetos malditos entre aquellos que su refinado juicio considera dignos de morir.

El autor, señaló que vivimos una época de excesiva violencia, por ejemplo con las narco ejecuciones. ‘Lo que estamos viviendo cotidianamente es materia de novela negra’, aseguró. La parte divertida fue cuando Aguirre planteó que todos los seres humanos en algún momento hemos fantaseado con la posibilidad de asesinar a alguien. ‘Alguna vez he pensado como asesinaría al delegado político del lugar donde vivo porque es una bestia, un corrupto. Yo me imagino a mí mismo asesinando a los diputados o senadores y sería sumamente feliz cortándoles las orejas, las narices, mandando sus ojos en unos frasquitos, porque creo que merecen una muerte severa, sangrienta, brutal, pero no he tenido la fortuna de hacerlo porque la vida no me ha dado la posibilidad de entrar a una sesión del senado’, comentó arrancando las carcajadas de los presentes.

El maestro se dio tiempo para relatarnos los orígenes de la llamada novela policíaca, la cual surgió con la obra ‘Los crímenes de la calle Morgue’, de Edgar Allan Poe, quien sentó las bases y los principios narrativos para el cultivo de la novela policiaca, la cual fue cultivada por autores notables como Agatha Cristie y Patricia Highsmith. Pero la clásica novela policiaca comenzó a repetir la misma fórmula ya que siempre incluía las mismas preguntas: ¿Quien cometió el crimen?, ¿Cómo lo cometió?, ¿Dónde lo cometió? y ¿Cuándo lo cometió? Por lo que la gente comenzó a dejar de leer este género.

La novela negra surge de la policíaca, siendo mucho más violenta, sangrienta, la cual puede ser contada desde el punto de vista del criminal, de la víctima, del investigador, puede abordarse desde muchos ángulos y la pregunta más importante ¿por qué se comete el crimen?

Finalmente el maestro firmó ejemplares de esta y otras novelas de su autoría, que muchos de sus fanáticos le entregaron visiblemente emocionados.