"Triste voz"; critican la verdadera voz de Ninel Conde (VÍDEO)

Quienes arremetieron en contra de Ninel, fueron: Lola Cortés, Maribel Guardia, Susana Zabaleta, Niurka Marcos y Lorena Herrera, pues desde su perspectiva, su capacidad como intérprete se queda menguada drásticamente. Sin embargo y no obstante a las críticas propinadas por estas famosas, el cantautor sinaloense, Horacio Palencia, considera que Ninel Conde es una excelente cantante, pues su preparación y estudio hicieron que la cantante mejorara su calidad vocal.

Recordemos que Horacio Palencia colaboró en la producción del disco que Ninel Conde lanzó en 2016, bajo el título ‘Te pesará’. Durante la elaboración, el compositor dejó claro que el talento de Ninel es genuino y que a él no le importa que muchos digan que no canta, pues él sabe que sí.

“La gente sabe que no es cierto porque desde un principio yo lo negué. Me han criticado la parte de que Ninel Conde no canta, me dicen que es un desperdicio de canciones, pero les digo que esperen a escuchar el disco. En lo personal, a mí me gusta cómo quedó. Creo que salió un buen disco y a la gente le va a gustar”