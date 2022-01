Triste historia de Autumn la hija Zack Snyder quien se suicidó a los 20 años

Autumn la hija Zack Snyder, que fue adoptada desde China junto a su entonces pareja Denise Webes, se suicidó el 12 marzo de 2017 pero casi nadie lo sabía, sino hasta el 22 de mayo, cuando el director anunció su salida de Justice League junto a su esposa, la productora ejecutiva Deborah Snyder.

La joven de 20 años, que sufría depresión, enfermedad que la llevó al suicidó. En aquel momento Snyder estaba rodando Liga de la Justicia y por aquel entonces, Warner Bros. ya había perdido la confianza en el realizador tras las críticas recibidas por Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016).

Además el director tenía que pelear con el estudio por el control creativo de Liga de la Justicia, pero tras la muerte de Autumn, Snyder decidió abandonar el proyecto cuando estaba en las etapas finales del rodaje.

Autumn la hija Zack Snyder

En 2017 Autumn la hija Zack Snyder acabó con su vida tras sufrir una fuerte depresión.

Autumn la hija Zack Snyder asistía a la Sarah Lawrence College y de acuerdo a Deborah Snyder, quien acompañó a su esposo durante la entrevista, amaba “escribir, escribir, escribir”.

La joven de 20 años había escrito una novela de fantasía de ciencia ficción en primera persona, donde un outsider tenía problemas para encajar en la sociedad. Deborah cree que fue la primera persona en leer el libro y tras el suicidio de su hijastra, el libro ha adoptado un nuevo significado.

Por su parte, el directo Snyder dijo: “En mi mente, pensé que sería algo catártico volver al trabajo, enterrarme en él y ver si esa era la manera de superarlo”, afirmó el director en 2017, cuando se anunció su salida del proyecto.

“Las demandas de este trabajo son muy intensas. Todo consume mucho. Y en los últimos meses, me he dado cuenta… He decidido dar un paso atrás y estar con mi familia, estar con mis hijos, que me necesitan de verdad. Todos lo están pasando mal. Yo lo estoy pasando mal”.

En una entrevista para Vanity Fair Zack Snyder dijo que el fallecimiento de su hija le hizo perder su "voluntad de luchar".

Fans apoyaron a Zack Snyder

Con el suicidio de Autumn la hija Zack Snyder los fans apoyaron al director.

Los fans no solo han estado apoyando a Snyder con su montaje del filme, también recaudaron fondos para la prevención del suicidio.,Snyder, además, ha reconocido que esta película no podría haber ocurrido si no hubiese sido por Autumn:

“Al final de la película dice: ‘Para Autumn. Sin ella, esto no habría ocurrido. Ella siempre se preguntaba sobre su valor: ‘¿Cuál es mi valor? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿De qué se trata?'. La conversación era como: ‘¡Por supuesto que eres increíble! ¿Qué quieres decir con tu valor? ¡Eres más valiosa que cualquier cosa en el mundo!’. Y ella solo contestaría con un… ‘Sí”.

La Liga de la Justicia de Snyder fue protagonizada por Gal Gadot como Diana Prince/Wonder Woman, Ezra Miller como Barry Allen/Flash, Henry Cavill como Clark Kent/Superman, Ben Affleck como Bruce Wayne/Batman, Jason Momoa como Arthur Curry/Aquaman, Ray Fisher como Victor Stone/Cyborg y Jared Leto como El Joker y dedicada para Autumn la hija Zack Snyder.

