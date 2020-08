¡Triste! Así reaccionó Jennifer Aniston cuando supo que Brad Pitt tendría un hijo/Foto: Extra y Quien

Hace 16 años, Jennifer Aniston acababa de dejar Friends para comenzar una familia tan ansiada con su esposo Brad Pitt. Pero en cambio, Brad se enamoró de Angelina Jolie en el set de Mr and Mrs Smith y dejó a Jen en enero de 2005, dejándola completamente devastada.

Y en una entrevista de Vanity Fair descubierta en septiembre de ese año, Jennifer, entonces de 36 años, lució su angustia en la manga cuando el entrevistador sacó a relucir los rumores de que Angelina ya estaba embarazada, dos meses antes de que Jen y Brad se divorciaran.

Al describir cómo se veía la actriz como si hubiera sido "apuñalada en el corazón", el reportero dijo que Jen lloró en silencio durante varios minutos, incapaz de detener las lágrimas que rodaban por sus mejillas antes de sacudir la cabeza, demasiado herida para dar una respuesta.

Jennifer Aniston pensó que lo de Brad y Angelina no era serio

En cuanto a si creía en los rumores de que Brad y Ange habían tenido una aventura en toda regla, Jennifer dijo: “Elijo creerle a mi esposo. En este punto, no me sorprendería nada, pero preferiría creerle".

La frase de sus amigos fue que había querido hacer lo que quería en la vida, como hombre soltero, y que le aseguró a Jen: "Esto no se trata de otra mujer".

Sin embargo, la fuerza de su creencia se vio sacudida cuando apareció una foto de Brad interpretando al padre cariñoso del hijo adoptivo de Angelina, Maddox, en la playa de África el 29 de abril.

"Sería un robot si dijera que no sentí momentos de ira, de dolor, de vergüenza", dijo. "Simplemente no sé qué pasó. Hay muchas cosas que no entiendo, muchas cosas que no lo sé, y probablemente nunca lo sabré, de verdad.”

"Tengo que pensar que hay alguna razón por la que he incluido esto en mi vida", expresó la actriz. "Tengo que creer eso; de lo contrario, es simplemente cruel".

Tanto Brad como Angelina siempre han negado cualquier relación romántica mientras él todavía estaba con Jennifer. Pero a pesar de su devastación, Jennifer admitió que "se sintió afortunada de haber experimentado" su matrimonio con Brad, que sucedió hoy hace 20 años.

La famosa actriz de cine y televisión ha estado casada en dos ocasiones, sin embargo, no ha tenido hijos hasta el momento, a diferencia de su ex Brad quien es padre de 6 hijos de los cuales 3 fueron adoptados y 3 biológicos/Foto: Mirror

“Amo a Brad; Realmente lo amo. Lo amaré por el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada y no me voy a castigar por eso... Fue una relación hermosa y complicada", dijo.

En los últimos años Brad y Jennifer se han vuelto amigos muy cercanos, y aunque los fans han especulado que los actores podrían regresar ellos siguen hasta el momento como amigos. ¿Crees que Jen aún quiere a Pitt como para regresar con él?