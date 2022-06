Tristán, hijo de Yahir no ha dejado las adicciones, video lo comprueba

No hace mucho Yahir aseguró que su hijo, Tristán Othon, ya había encaminado su vida, dejando atrás su adicción por las drogas, su cuenta de OnlyFans y todos sus malos hábitos, sin embargo, el hijo del cantante publicó un vídeo donde puede apreciarse que recibe un paquete que contiene supuestamente marihu4n4.

Hay que recordar que cuando "La academia" estaba por comenzar, Yahir se reunió con los medios para hablar de su nuevo proyecto. Entre las preguntas, no faltó quienes le cuestionaron acerca de cómo se encontraba Tristán, luego de la ola de controversias en que se ha visto sumergido, tras declarar en contra de su padre y la relación que los une.

Si recordamos, el exacadémico Yahir respondió que su hijo mayor se encontraba reivindicándose, pues había tomado la decisión de volver a casa de su madre y retomar sus estudios. Situación que lo tenía muy contento, ya que –como él le había dicho- a Tristán le hacía falta tomar las decisiones correctas, pensar más y disminuir la euforia, característica de su personalidad.

Los problemas del hijo de Yahir

“Ha tenido muchos problemas, sí, pero en este momento, está estudiando, está trabajando, tiene una vida independiente (…) y está bien conmigo", refirió. "Está al lado de su madre. Todo está perfecto", recalcó

No hace mucho el programa "Chisme no like" compartió un TikTok, que Tristán subió recientemente, en donde recibe un paquete por el conductor de una camioneta negra, con su nombre en el remitente, que contenía presuntamente marihuana.

Días antes, el mismo show de entretenimiento habló con la expareja de Tristán, Axxl Mart, quien aseguró que el joven de 23 años seguía sumergido en sus adicciones, lo que a su parecer era una situación muy triste:

"Yo lo veo de fiesta y con alcohol".

Además, expresó: "He escuchado tantas cosas que son muy tristes porque te muestran una persona que, además de ser adicto, no está padre, no le importa pasar encima de quien sea con tal de obtener lo que quiere, incluso de sus mejores amigos".

¿Hijo de Yahir sigue en las drogas?

Tal parece que meses antes, cuando la pareja terminó su relación, Axxl señaló que Tirstán se había involucrado con él sólo para conseguir dinero, pues en realidad no le atraen los hombres y no es una persona bisexual.

Llegando a esta conclusión luego que entablaran relaciones sexuales sólo en dos ocasiones, mismas que fueron grabadas para ser subidas a OnlyFans, por ello aseguró que el hijo de Yahir concibió su relación como un negocio monetario.

Cabe destacar que el cantante Yahir no se ha pronunciado con respecto al video publicado por su hijo. En sus más recientes publicaciones ha posteado el flyer del 2000s Pop Tour, en el que participa, y un vídeo donde posa para una marca de ropa.

