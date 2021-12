Tristan Thompson tendrá un hijo tras serle infiel a Khloe Kardashian

Tristan Thompson tendrá un hijo, la estrella del baloncesto actual pareja de Khloe Kardashian fue infiel y se convertirá en padre por tercera vez luego de serle infiel a la socialité con su entrenadora personal.

La madre del bebé más nuevo de Thompson es Maralee Nichols, de 31 años y originaria de Houston, quien se mudó a Los Ángeles y ahora está demandando a la estrella de Sacramento Kings por manutención infantil.

DailyMail.com afirman que el bebé fue concebido en Houston cuando se llevaron a cabo las celebraciones del 30 cumpleaños de Thompson, en el mes de marzo y todavía salía con Khloe Kardashian, la madre de su hija True, de cuatro años.

Tristan Thompson tendrá un hijo de infidelidad

Tristan Thompson tendrá un hijo de su entrenadora personal.

Los dos fueron vistos durante la señalada fiesta de cumpleaños a principios de este año, donde Tristan Thompson habría concebido al bebé.

Además en una declaración incluida en la presentación, Thompson reconoce haber tenido relaciones sexuales con Nichols varias veces en un hotel después de que la pareja asistió a una fiesta juntos.

En aquel momento, Khloé Kardashian compartió una sentida publicación para el padre de su única hija en ese momento:

"Gracias por mostrarme todo lo que dijiste que harías. Por el padre que eres. Por el mejor amigo que tengo en ti. Estoy agradecido de no poder hacer absolutamente nada contigo y se siente como todo. "Espero que sepas hoy y todos los días lo amado que eres por mí y por tantos"

Tristan Thompson describe la infidelidad

Tristan Thompson tendrá un hijo de su entrenadora personal tras serle infiel a la socialité.

Tristan Thompson, de 30 años, dijo que Nichols lo llevó al evento en su auto deportivo Maserati antes de regresar a su hotel, donde tuvo "una sorpresa especial de cumpleaños" para él, que admitió que sabía que sería acción bajo las sábanas.

Esa noche tuvo intimidad con Nichols, una versión de los hechos que es muy disputada por sus abogados que dicen que el asunto comenzó al menos "cinco meses" antes de las celebraciones de su cumpleaños número 30.

Esto porque Nichols viajaba a California en múltiples ocasiones y estos viajes continuaron continuó después de que quedó embarazada.

"Cuando llegamos a mi habitación de hotel, inmediatamente tuvimos relaciones. El peticionario [Nichols] inició nuestro contacto sexual y nunca se opuso a que tuviéramos relaciones. Ella estaba muy despierta y consciente y no mostró ningún signo de que ella fuera otra que una participante voluntaria en nuestras actividades en la cama.

Tristan Thompson dijo: "No bebimos en mi habitación de hotel y el peticionario no estaba borracho. Después de que tuvimos relaciones, la peticionaria me preguntó específicamente si podía pasar la noche porque era mi "cumpleaños especial", como ella lo llamaba.

"Le dije que tenía que levantarme temprano en la mañana, pero ella dijo que no sería un problema para ella. Después de tener relaciones, nos fuimos a la cama”, detalló Tristan Thompson..

Ahora, se sabe que Tristan Thompson tendrá un hijo tras serle infiel a Khloe Kardashian y que Nichols lanzó su demanda de paternidad el 30 de junio en Los Ángeles donde pide manutención infantil, así como el reembolso de gastos médicos y costos relacionados con el embarazo, como clases de Lamaze, una doula y vitaminas prenatales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!