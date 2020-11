Tristan Thompson se disculpa con madre de Khloe Kardashian por sus infidelidades

Tristan Thompson se disculpó recientemente con Kris Jenner según reveló el episodio del jueves por la noche de Keeping Up With the Kardashians.

El jugador de los Cleveland Cavaliers de 29 años se disculpó con Kris Jenner por los escándalos causados por las infidelidades que plagaron su relación con Khloé Kardashian, cuyos detalles puedes revivir en La Verdad Noticias.

Tristan Thompson "decepcionó" a Khloe Kardashian y Kriss Jenner por su infidelidad

“Cuando la lastimé con todas las acciones que hice, realmente me afectó mucho por lo mucho que te decepcioné y nuestra relación”, recordó el deportista "Me veías como un hijo, así que esa fue la parte que fue realmente triste".

Kriss Jenner responde a disculpa de Tristan Thompson

Kriss Jenner de 65 años, respondió: “Bueno, porque la lastimaste, me lastimaste a mí, nos lastimaste a todos. La conclusión es que solo queremos que ella sea feliz y queremos que usted sea feliz y queremos que usted sea feliz como familia y queremos que True sea feliz".

En un confesionario, Kriss Jenner dijo que se sentía mejor con Tristan Thompson “como persona” ahora con todo el trabajo que había hecho para hacer cambios para Khloe Kardashian y su hija de ahora 2 años, True Thompson.

Khloe Kardashian, sin embargo, explicó por qué se mantuvo escéptica sobre las intenciones de Tristan Thompson después de que él la engañó con una modelo de Instagram y luego con su ex amiga, Jordyn Woods.

"Uno de mis temores es que estés actuando así hasta que obtengas lo que quieres, y luego, si lo haces, volverás a convertirte en el viejo Tristan", admitió. "¿Te amo? Un millón por ciento. ¿Estoy enamorado de ti actualmente? No, pero ¿sería genial si pudiera tener este final de cuento de hadas? Si. "Pero el hecho de que tengas una familia con alguien tampoco significa que tengas que quedarte con alguien si no es la mejor opción".

Te puede interesar: Khloé Kardashian y Tristan Thompson ya no ocultan su reconciliación

¿Qué opinas de la disculpa de Tristan Thompson a Kriss Jenner?, ¿Crees que estuvo bien que se disculpará con la madre de Khloe Kardashian? Dinos en los comentarios.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.