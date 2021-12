Tristan Thompson quería abortar a su hijo, habría ofrecido 75 mil dólares

Recientemente se reveló que Tristan Thompson le había sido infiel con su entrenadora personal a la socialité, Khloe Kardashian, pero ahora una información prende más el escándalo ya que al parecer Tristan Thompson quería abortar a su hijo.

Se dice que el basquetbolista le habría ofrecido la cantidad de 75 mil dólares a Maralee Nichols, la madre de su hijo, para que lo abortara y que ocultara la información.

La Verdad Noticias dio a conocer que Tristan Thompson tendrá un hijo tras serle infiel a Khloe Kardashiaf, con su entrenadora personal de 31 años, durante la celebración de los 30 años del deportista.

Tristan Thompson quería abortar a su hijo

Tras concebir a un bebé en su cumpleaños 30, Tristan Thompson quería abortar a su hijo.

Tristan Thompson quería abortar a su hijo que concibió con su entrenadora Maralee Nichols, quien se mudó a Los Ángeles y ahora está demandando a Thompson por la manutención y el reembolso de los gastos médicos, y costos del embarazo.

Recientemente, reveló los mensajes de texto donde el jugador de la NBA, le pedía que abortara y tomará 75 mil dólares que le ofrecía y desapareciera, ya que no le daría nada más porque se iba a retirar y sería un exdeportista desempleado, esto de acuerdo al “Page Six” y algunos medios más.

“¿Sabes cómo me siento? Mis sentimientos no han cambiado en absoluto. No participará en absoluto. Por cierto, si crees que tener este bebé te hará ganar algo de dinero. Está completamente mal”, dijo Thompson.

La platica donde el jugador Tristan Thompson quería abortar a su hijo continua: “Sabes que me retiro después de esta temporada. Entonces, en términos de apoyo, será lo que se requiera mensualmente o alguien que esté desempleado. Es Texas, por lo que solo costará un par de cientos de dólares”.

“Así que es mejor que te lleves los 75.000 que te estoy ofreciendo porque no conseguirás nada parecido con tener un hijo con un padre desempleado”, reza el mensaje que supuestamente envió Thompson a Nichols.

Pero, al parecer, Tristan ha negado rotundamente haber enviado esos mensajes que se filtraron, pero sí tuvo contacto con la mujer que ya fue captada en fotos por paparazis estadounidenses, donde se ve un estado de embarazo avanzado y se afirmaba que daría luz ayer, 3 de diciembre.

Tristan Thompson reconoce infidelidad

En la declaración de la demanda de paternidad, Tristan Thompson reconoce la infidelidad.

Fue en la declaración incluida en la demanda de paternidad, que Tristan Thompson habría reconocido que tuvo relaciones sexuales con Nichols, en repetidas ocasiones, mientras estuvieron en un hotel de Texas después de que la pareja asistiera a una fiesta.

La situación por la que se sospecha que Tristan Thompson quería abortar a su hijo es porque en esas fechas estaba con Khloé Kardashian, tras retomar su relación que terminó en 2019 por una supuesta infidelidad.

El 12 de marzo, un día antes del cumpleaños de Thompson y lo sucedido con Nichols, Khloé habría celebrado con el padre de su hija y en sus redes sociales confirmó que había vuelto con el atleta canadiense.

“Los que están destinados a ser son los que pasan por todo lo que está diseñado para destrozarlos y salen aún más fuertes que antes. Gracias por mostrarme todo lo que dijiste que harías, por el padre que eres, por el mejor amigo que tengo en ti. Estoy agradecida de no poder hacer absolutamente nada contigo y se siente como si todo”, expresó Kardashian.

Más tarde en agosto pasado, se dijo que Khloé había terminado la relación sentimental con Tristan después de varios rumores de infidelidad. Ahora se sabe que Tristan Thompson quería abortar a su hijo, el que sería el tercero, ya que tiene un hijo de 4 años, con la exmodelo, Jordan Craig, de 30 años.

