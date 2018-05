Tristan Thompson, orgulloso por revelar las infidelidades hacia Khloé Kardashian…

Tristan Thompson logró hablar de la infidelidad de Khloé Kardashian y dijo sentir un alivio y a la vez sensibilidad al tocar el tema; esto lo hizo luego del nacimiento de su pequeña True quien hoy celebra un mes de nacimiento y quien lleva lo ‘Kardashian’ en las venas luego de recaudar a 200.000 mil seguidores en su cuenta sin mostrar alguna fotografía de su rostro.

Lo Kardashian se lleva en las venas

"El bebé está bien. Solo come, duerme y hace caca. Es todo lo que hace", ha explicado en la entrevista concedida al podcast deportivo Road Trippin. En la charla, el jugador de la NBA, Tristan Thompson también ha dejado entrever la posibilidad de ampliar la familia. "Aún no he terminado. Voy a seguir adelante. Me quedan un par más", ha comentado, haciendo referencia su primer hijo fruto de una relación pasada. (Fuente: dparejas.)

Tristan Thompson ¡Quiere agrandar la familia!

De acuerdo a lo ocurrido, las infidelidades de Tristan Thompson salieron a la luz, se dijo haber sentido una devastación y alivio al mismo tiempo. Todo pudo haber sido intencional pues la publicación de Us Weekly confirmó que él sabía que en Nueva York había paparazzi que le estaban haciendo fotos, pero eso no lo disuadió de llevar a esa chica al hotel.

Khloe Kardashian and Tristan Thompson Catch a Movie Together https://t.co/mfAGpMl7gN — TMZ (@TMZ) 8 de mayo de 2018

Las incógnitas comenzaron a girar en torno al tema, según la versión que el medio, Tristan Thompson se sentía presionado por las mujeres que ‘de manera habitual se le abalanzaban’ porque ‘hay una regla no escrita sobre los jugadores de la NBA que dice que se acostarán con las ‘groupies’ cuando están de gira’, mencionaron.

Cuando Tristan Thompson se enteró; fue él mismo dijo a Khloé Kardashian que estaba aliviado de que se hubiese sabido y que, de manera inconsciente. Inclusive Tristan Thompson no se aguantó las ganas de llorar después de que su novia Khloé Kardashian diese a luz y se sintió devastado por haberla traicionado y por haberle hecho daño; afirmaron.

��Happy One Month True �� Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el May 12, 2018 at 5:37 PDT

Mommy and Daddy �� @sashasamsonova Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Mar 26, 2018 at 6:50 PDT