Tristan Thompson aceptó que sí tiene un hijo tras ser infiel a Khloé Kardashian

Thompson aceptó que sí tiene un hijo tras ser infiel a Khloé Kardashian

El jugador de baloncesto Tristan Thompson recurrió a sus historias de Instagram para compartir un comunicado donde reveló un duro mensaje tras ser infiel a Khloé Kardashian con Maralee Nichols; el jugador asumió la paternidad de su hijo fruto de una infidelidad.

En el mensaje comentó que los resultados de las pruebas de paternidad confirman que tuvo un hijo con Maralee Nichols y que asumirá la responsabilidad de las acciones que cometió y expresó: “Criaré de forma cariñosa a nuestro hijo”. Así lo expresó en el mensaje que ha causado todo un revuelo.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que el hijo de Tristan nació en diciembre del 2021. En su momento especularon que era su supuesto hijo con su amante, pues debido al escándalo se dio a conocer la batalla legal contra la estrella de la NBA.

Tristan Thompson comparte mensaje a Khloé Kardashian

Tristan aceptó que sí tiene un hijo con Maralee Nichols

Luego de aceptar su paternidad tras una infidelidad, compartió otro mensaje dirigido a Khloé Kardashian y expresó: “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor de cabeza y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado estos años. Mis acciones definitivamente no se alinean con cómo te veo”.

Por otro lado, aseguró que ama a la empresaria y lamentó lo ocurrido con un "lo siento", pues luego de varios meses de especulaciones sobre la traición hacia la empresaria, el jugador de baloncesto aceptó que sí le fue infiel a la famosa con Maralee Nichols.

Cabe mencionar que Maralee Nichols habló sobre su romance secreto con el jugador y comentó que conoció al famoso en el 2020, pero luego en marzo del 2021 volvió a ver a Thompson antes del cumpleaños de la estrella de la NBA, incluso reveló que pasó muchas noches junto al jugador.

¿Cuántos hijos tiene Tristan Thompson?

El jugador tiene 3 hijos

Debido a las revelaciones del famoso sobre su hijo tras cometer una infidelidad, el jugador tiene tres hijos, Prince de 5 años de edad fruto de su romance con Jordan Craig, su hija True de 3 años de edad y su tercer hijo que nació el 1 de diciembre del 2021.

El jugador Tristan Thompson no ha compartido alguna publicación tras aceptar que sí tiene un hijo. Por otra parte, su ex pareja Khloé Kardashian no ha comentado algo al respecto tras el comunicado que compartió el jugador en sus historias de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!