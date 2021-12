Tristán Othón, hijo de Yahir aclara que no ha sufrido ninguna sobredosis

Tristán Othón recurrió a sus redes sociales para aclarar los rumores sobre su salud, ya que hace poco, se rumoró que el hijo mayor de Yahir había sido hospitalizado por una supuesta sobredosis de drogas; sin embargo, el joven asegura que se encuentra bien de salud.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta, Tristán no sólo negó haber estado en un centro de rehabilitación, sino que también arremetió contra el periodista de espectáculos que inició este chisme.

“Hubo un rumor por ahí de un tipo argentino, flaquito, feísimo, hecho mi*rda ¿Sobredosis? Dejen de hacerle caso a gente pend*ja por favor, porque yo estoy bien”, declaró el hijo de Yahir que quiere ser actor porno.

Tristán Othón exige disculpas por parte del periodista

Aunque en su video Tristán Othón no dice el nombre del periodista que inició este rumor, asegura que es un argentino, por lo que lo amenazó y le exigió que le de una disculpa pública por difamar sobre su vida.

“Lo digo así porque ya me harté porque la presión social me tiene hasta los huev*s y te lo digo a ti argentino, carnal ¿dónde estás? ¿Quieres que te compré un boleto para México, para que tope de frente, me logias en la cara y te parta tu madr*?”, agregó.

El hijo de Yahir que tiene 23 años de edad, explotó contra el comunicador porque aseguró que las especulaciones sobre su salud afectaron a su familia, en especial, a su madre:

“Te doy una semana para que me contestes, no ande diciendo mam*das que mi mamá me habló bien preocupada, ¿Sabes cuántas veces lloró mi mamá? Para mí ella es el amor de mi vida carnal”, aseveró el joven.

Hijo de Yahir es bisexual y quiere hacer cine para adultos

Yahir está en contra de las elecciones que ha hecho su hijo/Foto: El Sol de México

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace poco Tristán se declaró bisexual y confesó que quiere ser actor de cine para adultos, algo que ha rechazado completamente su famoso padre.

Ya que ante la relevación de Tristán Othón, el cantante Yahir ha dicho que estas decisiones son producto de las adicciones que está sufriendo su hijo mayor. Ya que aparentemente el joven volvió a recaer en las drogas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!