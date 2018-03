Tremendo pleito se armó entre Magaly y Damaris de Enamorándonos

Parece que la guerra entre Magaly y Damaris cada vez se pone más ruda, pues aunque en varias ocasiones se han dicho sus cosas de frente, ahora sí se pasaron y hasta Carmen ya no sabía ni como calmarlas.

Resulta que durante el portal de Yamileth, Damaris quiso hacer un comentario sobre el flechado, pero de pasó le llamó mujeriego a ‘El Shulo’, quien no se quedó callado y le respondió diciéndole que a ella sólo le gusta enseñar.

Al ver que la situación subía de tono, Magaly no dejó pasar la oportunidad para restregarle por enésima vez sus “verdades” a Damaris.

Magaly

Mi Shulo… ¿qué te puedes esperar de una mujer como ésta? La verdad. Es que aparte de mentirosa.... Tú (Damaris) me dijiste que yo enseño todo, que me gusta enseñar, ¡vete mamacita!, ¡lo vulgar y lo corriente se te nota!”, dijo muy sonriente Magaly.

Mientras que Damaris muy orgullosa y segura de su figura le contestó diciéndole “vieja” y operada.



A mí siempre me ha gustado enseñar y reconozco tal cual, no como tú que dices que no estás operada, date una vuelta, mira nada más los implantes. Te ves mal, te ves mal a tu edad, haciendo tu ridículo, no sabes ni lo que quieres. A tus cuarenta y casi no se cuántos años te ves mal. Te operaste todo menos la cara mamita, te falta”, respondió Damaris.

La pelea se puso tan intensa, que Carmen ya no sabía ni como tranquilizarlas por lo que hasta tuvo que pedirle ayuda a Lupita para que interfiriera en la discusión.