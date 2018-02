¡Tremendo pleito! Paquita la del Barrio calla a Bisogno en plena transmisión

Todo comenzó por que el conductor Daniel Bisogno de "Ventaneando" la interrumpía groseramente durante una entrevista que Paquita la del Barrio le otorgaba a dicho programa. Lo que generó un ¡Tremendo pleito! Paquita la del Barrio calla a Bisogno en plena transmisión.

La cantante Paquita la del Barrio estuvo como invitada en el programa "Ventaneando", con Pati Chapoy, y entre otras cosas, cuenta cómo fueron sus primeras apariciones en programas de la televisión mexicana, entre ellos "Hoy mismo", con el fallecido Guillermo Ochoa.

Y de esa forma se desarrollaba la entrevista del programa. Paquita la del Barrio se siente halagada porque muchos hombres y mujeres, en sus conciertos, siempre se acercan a saludarle y a decirle que la quieren.

Paquita la del Barrio

Pero en esta parte la entrevista comenzó a ponerse algo incómoda y Paquita la del Barrio calla a Bisogno

"Yo canto para la mujer, porque esta necesita apapacho y muchas cosas que el hombre no sabe...", en ese momento interviene Daniel Bisogno, y Paquita la del Barrio alza la voz

Construyamos la entrevista por partes:

Paquita: "¡Estoy hablando yo, ¿no?..."

"Siento que las mujeres somos muy hermosas."

Daniel la cuestiona si ha sufrido acoso, y responde:

"No, a mi no me ha tocado.".

Y da su opinión respecto a que muchas muejeres hoy en día se le lancen a los hombres a decirles que los quieren y desean andar con ellos.

"Se ve ridícula porque no lo hace discretamente, sino en público, y se ve muy mal, eso pienso yo.

Paquita, por esto no convive con sus amigos artistas.

México. Por muchos años el sexo masculino se ha convertido en el centro de atención de cada una de las canciones de Paquita la del Barrio, las cuales han tocado las fibras sensibles del sexo opuesto, es decir, de todas aquellas que han sufrido por amor.