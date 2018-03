¡Tremendo pleito! Miriam y Toñita en Twitter

Tal parece que el reencuentro de la Primera Generación de la Academia no tendrá un final feliz, y es que la lucha de egos comenzó tan solo unos días antes de su presentación en el Auditorio Nacional, y recientemente salió a la luz el tremendo pelito entre Myriam Montemayor y Toñita ‘La Negra de Oro’.

Y yo todavia pidiendo disculpas a sus fans por q no aparecia, cuando si habia agragado a @MyriamMonteCruz aqui las puebras aqui la verdad pic.twitter.com/LivYpp5dXk — #Toñita (@lanegradeoroofi) 13 de septiembre de 2017

Lo puse por q a mi no me gusta andar escondiedome ni tirando piedras y escondiendo la mano las cosas como son Asi q bueno pena ajena. — #Toñita (@lanegradeoroofi) 13 de septiembre de 2017

El trabajo duro habla solo no necesito ser DIVA,ni aferrarme 15 años atrás,con que mi trabajo hablé por mí ME BASTA,gracias por su cariño — Miguel A. Rodriguez (@miguelaoficial) 15 de septiembre de 2017

La esencia del pleito fue porque Myriam quedó sumamente molesta al enterarse de que no sería ella quien cerraría el magno concierto del 15 aniversario de la Primera Generación, por lo que un berrinche la hizo no sólo querer abandonar el proyecto un día antes, sino también llegar una hora antes del día del concierto. Tras una broma de Toñita en redes sociales refiriéndose a esta situación, los fans de Myriam comenzaron con los ataques hacia ‘La Negra de Oro’ y ella no tuvo otra opción más que defenderse y lo que pudo quedar en un simple malentendido en redes sociales, terminó no sólo con bloqueos y videos llenos de argumentos, sino también embarrando a otros de sus compañeros.Miguel Ángel también salió a relucir y confirmó los aires de Diva de Myriam a quien no le importó enredarse en el pleito con tal de defender a sus fans y su reputación.