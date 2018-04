¡Tremendo pleito!: Cynthia Klitbo arremete contra Daniel Bisogno y Lilia Aragón

Laura Zapata, de 61 años, Lilia Aragón, de 79, y Daniel Bisogno, de 42, fueron consignados en la ANDA (Asociación Nacional de Actores) a petición de la actriz, quien funge como titular de la Secretaría de Previsión Social.

“Triste inicio de una etapa de odio, persecución y terror para los que nos interesamos en la ANDA, pero no concordamos con algunas indeologías y formas. Hoy donde se llama a la unidad y concordia, Lidia Aragón, Daniel Bisogno y yo hemos sido crucificados y consignados por Klitbo”, escribió Laura a través de sus redes sociales.

Según Klitbo, Lilia, Laura y Daniel violaron el Artículo 66, el cual especifica que no se puede calumniar sobre la Asociación, y ellos lo único que hicieron fue sacar conclusiones afectando la imagen tanto de la actriz como de la ANDA.

Ahora los consignados no podrán asistir a las asambleas, no estarán en los contratos colectivos y no podrán contender en el futuro por un puesto.

Mi Laura es claro que @KlitboCynthia está bromeando! Nadie con dos dedos de frente y con la cola que trae y que se le podría desatar en cualquier momento podría no estar bromeando. Estaba sobria o una vez más escribió desde el torito? https://t.co/jB1XSPxoIG — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 22 de abril de 2018