¡Tremendo oso! Anahí comparte una NUEVA receta de lechuga

La cantante Anahí se volvió tendencia en las redes sociales hace poco tiempo, eso debido a un video en donde la cantante mexicana aparece preparando enfrijoladas en su canal de YouTube y que se volvió viral por muchas razones.

Hay que resaltar que aunque el clip fue subido al canal de la cantante desde noviembre de 2019, fue hasta este 20 de abril cuando lo retomaron y se compartió en todos lados, tanto así que la noche de su publicación se convirtió en el número 1 de tendencias en Twitter y las críticas al video no se hicieron esperar.

Tal vez Anahí no hubiera hecho unas enfrijoladas tan cul3ras si alguien no le hubiera robado el marido a su amiga...#EnfrijoladasDeAnahi pic.twitter.com/jOPGeRsBJt — Fernanda Nava (@fernavaga) April 22, 2020

Aunque muchos pensaron que la cantante se molestaría, fue todo lo contrario, pues en lugar de molestarse, la ex RBD lo tomó con alegría y hasta confesó que hace mucho tiempo que no se reía tanto, así lo expresó:

“Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página http://ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año. Hasta encontrar algo para hacer chiste. ¡¡La verdad gracias!!”.

Reacción Número 2: Varios segundos después de comer las enfrijoladas de Anahí... (debería patentarlas para episodios difíciles de estreñimiento)

By: "The Owner". pic.twitter.com/aZWx98csAF — The Owner (@TheOwne75420020) April 22, 2020

Pero eso no es todo pues además, respondió los comentarios que le parecían convenientes ser respondidos y los tomó con el mejor humor, aunque los comentarios, memes e imitaciones no se hicieron esperar y Anahí no paró de reír con ellos reconociendo que:

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”.

Anahí aguanta más que:



Chicharito

Cruz Azul

Hego Sanchez



Desde hoy soy su fan! pic.twitter.com/20YGc0Ohbf — ⓂEGAⓂEⓂES �� (@SUPERMEGAMEMES) April 22, 2020

La nueva receta de Anahí

Tal parece que a Anahí no le importa ser criticada, mejor ella se ríe de sí misma, pues no hace caso de las críticas y burlas de las que fue víctima durante los últimos días, con su video de las enfrijoladas, por eso ahora de nueva cuenta ha sorprendido con una nueva receta que también, eta para reírse.

Resulta que Anahí se burló de sí misma y compartió otro vídeo, aclarando que también es viejo, de ella haciendo una receta de enchiladas de lechuga con queso orgánico, que también ha arrasado con la crítica, al punto de llevarla a la ridiculez.

Que creen ??? Les tengo otra !! ��������( También es video viejo. ) “Si no comes lácteos no le pongas nada” ������ Pus ya ... pic.twitter.com/vJgzRgjRbX — Anahi (@Anahi) April 22, 2020

Cabe mencionar que algunos también están pensando que Anahí solo busca llamar la atención, ya que ha estado un poco alejada de los medios y vaya que lo ha sabido hacer muy bien, puesto que ha llamado bastante la atención de los internautas.