Tremenda advertencia recibió los fans de Billie Eilish

Billie Eilish es una famosa cantante británica que esta conquistando las redes con su aclamado segundo disco “Happier Than Ever”, pero fueron los grandes derrotados en la pasada ceremonia de entrega de los premios Grammy.

Resulta que la artista de 20 años se fue completamente con las manos vacías a pesar de que tanto su álbum como el single homónimo partían como claros favoritos en todas las quinielas, sobre todo en relación con dos de las categorías más importantes de la gala: Álbum del año y Grabación del Año.

Pero el primer trofeo fue a parar a Jon Batiste y a su exitoso largo We Are, el segundo de los galardones mencionados le fue entregado al flamante dúo que ahora forman Bruno Mars y Anderson Paak, Silk Sonic, responsables de la magnífica Leave the Door Open.

Tremenda advertencia a los fans de Billie Eilish

Ante tales hechos, Finneas O'Connell, hermano y productor principal de Billie, ha recurrido a su cuenta de Twitter para lanzar un serio aviso a aquellos fans de la intérprete que, en cuestión de minutos, reaccionaron con un exacerbado enfado e indignación al juicio de los académicos.

En esta ocasión, Finneas ha querido dejar claro que tanto su hermana como él adoran a los músicos que les han superado en la gran noche de la industria discográfica norteamericana.

No permitirán reproches

Es por eso que han expuesto que no permitirán que en sus redes sociales tengan cabida reproches, faltas de respeto o muestras de desprecio hacia estos artistas o a los propios miembros de la academia.

"¡Amamos a Silk Sonic! ¡Amamos a Jon Batiste! Adoramos a todos los artistas que han ganado esta noche, así que no queremos ver a nadie echando mier** sobre ellos. No tenemos más que amor y admiración por ellos.

Por último el hermano de la talentosa Billie Eilish expresó: “¡Somos afortunados de haber sido nominados y de haber actuado en directo!", ha escrito Finneas en su cuenta personal para apaciguar a sus fans menos razonables”.

