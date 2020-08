¡Tremenda ERECCIÓN! Maluma luce su ENTREPIERNA en un atrevido video

¡Tremenda ERECCIÓN! Maluma ACALORA a sus fans montando bicicleta (VIDEO)

Maluma es uno de los cantantes más representativos del género urbano no solo en Colombia, ni no en todo el mundo y es que ya la mayoría de sus canciones terminan convirtiéndose en un impresionante éxito.

Es por eso que el intérprete de Felices los cuatro, es reconocido en todas partes y para no pasar desapercibido, siempre se encuentra en contacto con sus fans a través de sus redes sociales, en donde constantemente comparte su día a día.

Como bien se sabe Maluma sigue respetando la cuarentena, pero no se ha mantenido quieto, pues ha tratado de hacer lo necesario para distraerse y también estar actualizándose profesionalmente con su trabajo musical.

La erección de Maluma

El cantante colombiano se ha visto a través de sus redes sociales que disfruta del ciclismo, por ello en varias ocasiones ha presumido de atractivas poses con su bicicleta, pero ha sido ahora que ha dejado a los internautas totalmente sorprendidos.

Resulta que a través de un video en sus historias de Instagram, el cantante Maluma no solo muestra el armonioso paseo que va dando con su bicicleta, sino que presume de una tremenda erección entre sus piernas que está haciendo enloquecer a sus fans.

Sin duda alguna Maluma no se percató de lo que aprecia en el video y que ya se está haciendo viral, pues aunque es muy criticado por su sexualidad, es venerado por la atractiva virilidad que en ocasiones presume y con la que hace reventar las redes de halagos.

Entre otras cosas no hace mucho se conoció que el cantante Maluma se presentará en vivo en los próximos premios MTV, por lo que sus fanáticos podrán disfrutar nuevamente de sus actuaciones arriba de un escenario, que Si bien los galardones no contarán con público presencial, los mismos lo podrán ver de manera on line donde además otro de los grupos que confirmó su presencia fue CNCO.

¿Crees que Maluma tiene buen atractivo viril? ¿Te parece que Maluma es un chico atractivo?