Treintañeros y "chavorrucos" vuelven tendencia a Paco Stanley en redes

Nuevamente Paco Stanley es tendencia en las redes sociales y no creerás por qué. El carismático conductor de televisión ha servido ahora como referente para detectar a los treintañeros.

En redes sociales día a día los internautas abren la conversación con todo tipo de temas, más allá del ámbito político, social o económico.

Tras más de 20 años desde la muerte del conductor, ahora su nombre salió a relucir gracias a un twwet que lo usó como ejemplo, historia que en La Verdad Noticias te contaremos a detalle.

Los treintañeros de Twitter se hicieron presentes y de paso "quemaron" su edad ante la gran audiencia del internet.

Todo comenzó desde tempranas horas de este martes 24 de mayo cuando, un Tweet del usuario @SabsBnami se colocó en las tendencias por el siguiente mensaje:

"Si c*gen con alguien que tenga 30 o más, pregúntenle en dónde estaba cuando mataron a Paco Stanley. Es divertido".

De inmediato miles de internautas se identificaron con el Tweet y de inmediato replicaron el mensaje, llegando a superar los 35 mil likes en horas.

"Le quería hacer esa pregunta a mis compañeros de trabajo pero no me los ando co*iendo", "No soy de tu trabajo ni soy treinton, pero vamos a ver qué pedo y me haces la pregunta jajajaja", se lee entre comentarios.

Desde luego el internet hizo de las suyas y varios usuarios compartieron su historia de qué estaban haciendo el día de aquella muerte.

Muerte de Paco Stanley

Ahora si no eres un treintañero o si eres pero no recuerdas lo que pasó, solo debes tener en cuenta lo sucedido la tarde del 07 de junio de 1999.

Stanley fue asesinado afuera del restaurante "El charco de las ranas". En aquel momento estaba acompañado de Bezares, Jorge Gil, su chofer y un par de escoltas.

Aunque han pasado más de 20 años desde aquella tarde, la muerte de Paco Stanley aún es uno de los sucesos marcados de la televisión mexicana.



