Travis Scott le está poniendo la piel de gallina a su novia. El martes, Kylie Jenner reveló que el rapero de "Sicko Mode", de 29 años, le regaló a ella y a la hija de 3 años de la pareja, Stormi Webster, un conjunto de anillos de diamantes a juego.

Los anillos de madre e hija tienen cada uno una piedra pera ubicada junto a un diamante de talla esmeralda, en un estilo "Toi et Moi". "Papá nos consiguió anillos a juego", escribió Jenner, de 24 años, con una foto de su mano junto a la de Stormi.

Khloé Kardashian no podía creer las nuevas joyas de su hermana: "¡¡¡¡No, no lo hizo!!!!!!!!!!!!", comentó, y agregó: "Daaaaammmmnnnnnnnnn". Y Khloé no fue la única impresionada por las bengalas; Mike Fried, director ejecutivo de The Diamond Pro, le dijo a Page Six Style que el diamante vale mucho dinero en efectivo.

¿Cuánto valen los anillos de Kylie Jenner y Stormi?

Travis Scott regala juego de anillos de diamantes a Kylie Jenner y Stormi.

“Los enormes diamantes de Kylie parecen tener 5 o 6 quilates cada uno, con un valor estimado de 325.000 dólares para ambos. Los diamantes de Stormi parecen tener 1,5 quilates cada uno, con un valor estimado de 120.000 dólares para ambos".

"Estos anillos a juego son absolutamente impresionantes debido a su diseño único y presentación de los diamantes", dijo el director ejecutivo de The Diamond Pro.

La magnate del maquillaje se volvió completamente brillante con su manicura francesa, que estaba cubierta de perlas, mientras que la niña lucía uñas holográficas.

La manicura de Stormi probablemente quedó de su adorable disfraz de Halloween; ella se vistió como una sirena, mientras que su mamá fue como un gato negro y su papá Scott se vistió como un Michael Myers de alta costura.

Kylie no reveló el motivo del regalo de Travis Scott

Travis Scott regala juego de anillos de diamantes a Kylie Jenner y Stormi.

Aunque Jenner no reveló si hubo una ocasión especial detrás de los asombrosos obsequios, actualmente está esperando el segundo hijo de la pareja. Sin embargo, Kylie Jenner no sabe si su bebé será niño o niña.

Ella confirmó su embarazo a principios de septiembre, semanas después de que La Verdad Noticias diera la información. Y aunque los fanáticos han especulado fuertemente que la ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" está esperando un niño, reveló que la pareja ha decidido esperar para saber el sexo del bebé.

Independientemente de si Stormi tiene un hermano o una hermana menor, la nueva incorporación seguramente seguirá los pasos de Kylie Jenner y Travis Scott.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.