Travis Scott lanza nuevo VIDEO tras ruptura con Kylie Jenner

Jacques Berman Webster II conocido únicamente como Travis Scott es un rapero de los Estados Unidos y ex pareja de Kylie Jenner con quien salió desde el 2017, siendo esta la primera vez que se confirma su ruptura debido a complicaciones durante la producción musical del cantante.

A pesar de los rumores de constantes peleas entre ambos famosos, la razón por la que decidieron separarse fue para calmarse y enfocarse en sus proyectos personales, en este caso fue que ambos necesitaban distancia para calmar las aguas ya que sus constantes peleas no les llevarían a ningún lado.

No todo está perdido

E! News confirmó declaraciones a través de una fuente que no sería una ruptura definitiva, “Han estado peleando de nuevo, pero aún se han estado viendo. Pelean sobre cosas ridículas y Kylie puede llegar a ser muy escéptica sobre Travis. Él ha estado muy estresado sacando música nueva".

El video musical “Highest in the Room” está ahora en el lugar número 14 en tendencias y nos mostró una nueva fase del rapero quien no había sacado un video desde el lanzamiento de su último álbum “Astroworld” en el 2018 por lo que ahora junto una colaboración de Dave Meyers mostró un conjunto de imágenes psicodélicas que viajan desde el humo de la boca de Scott hasta un club de striptease.

En otro fragmento se ve peleando al rapero con un robot boxeador en donde se resalta la famosa marca de zapatos deportivos Nike, una forma bastante original de hacer publicidad de su ya conocida línea de calzado para la marca y que de alguna manera no cuadran con la escena de pelea al cambiar repentinamente a las alturas de un edificio en construcción.

Travis Scott & Nike

Uno de los sellos característicos de su línea de zapatos es su dentadura incrustada en la parte superior de uno de sus diseños, los cuales tienden a ser en su mayor parte sutiles, con el ícono de la marca brillando simbolizando el esfuerzo invertido en su confección, así com también en los detalles reflectantes multicolor y una serie de parches que simbolizan su personalidad.

Travis Scott lanza nuevo VIDEO tras ruptura con Kylie Jenner

Te puede interesar: Netflix: Aislinn Derbez y Angélica Vale en "Seis Manos" ANIME basado en México

No hay duda de que este cortometraje de tres minutos nos muestra la imaginación del director Travis Scott y lo que en un punto llega a ser surrealista, oscuro y extravagante en cuanto a la vestimenta de los actores del video, el humo proveniente de su boca, las nubes en un cielo gris y la extraña pero divertida forma de sujetar su boca con la ayuda de unos cables y de este modo resaltar su brillante dentadura.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos