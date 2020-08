Travis Scott está encantado de poder crecer a su hija Stormi junto a Kylie Jenner/Foto: TMZ

Travis Scott no podría estar más feliz de ser padre, y está haciendo todo lo que está en su poder para asegurarse de que su bebé sea criada lo mejor que pueda.

El rapero de 28 años cubre la edición de septiembre de GQ, y en la entrevista que acompaña a la revista, habla sobre cómo es criar a su hija de 2 años, Stormi, con Kylie Jenner en medio de la pandemia de coronavirus.

"Es increíble ver crecer a mi hija", se maravilla Scott sobre Stormi. "La mantengo al tanto de lo que sucede en el mundo. Como padre, siempre estoy inculcando conocimientos, incluso a esta edad".

Cuando se le pregunta si convertirse en padre ha cambiado su relación con sus propios padres, dice: "No, en absoluto, hombre".

"Es realmente genial, porque ahora tenemos cosas con las que relacionarnos, ¿verdad?" él explica. "Solo criar a una hija. Siempre hablo con mis padres. Ellos tratan de recordarme cómo era yo cuando era niño".

Travis Scott opina sobre la polémica de Kanye West

El tema del número (y las 21 ediciones globales de GQ ) es "El cambio es bueno", que tiene como objetivo compartir lo que significa el cambio en varios países.

"Ver lo que sucede en el mundo me mantiene motivado", dice Scott. "Descubrir formas de hacerlo mejor, eso realmente me mantiene motivado. Y ya sea con la música o si estoy tratando de cambiar cosas en el centro de la ciudad, solo estoy tratando de mejorarlo en todos los niveles".

En cuanto a la lucha continua contra la injusticia racial y la brutalidad policial, Scott le dice al medio: "Es un punto en el que tiene que haber algún reconocimiento, como, 'Esto no está bien'".

"¿Hemos pasado por esto durante cuántos años?" él añade. "Es una pelea por la que hemos estado luchando, y parece que nadie quiere darnos este resultado que hemos estado buscando, durante años, y nuestras voces deben ser escuchadas".

En otra parte de la entrevista, Scott también habla brevemente de cómo se siente con respecto a su colaborador de "Wash Us in the Blood" con Kanye West, que se postula para presidente.

"Todo el mundo tiene derecho a tener su propia [opinión]. Solo le digo cómo me siento. Cómo se siente la gente acerca de esta mi*rda", comparte. "Ese es mi hermano mayor".

Travis y Kanye West estrenaron hace unas semanas la canción "Wash Us In The Blood". Además de ser colegas en la música, los raperos son ex cuñados/Foto: Reddit

También te puede interesar: Kylie Jenner: Así la MANOSEABA Travis Scott en su coche ¡Video filtrado!

Travis y Kylie se separaron en el 2019 en medio de grandes rumores de infidelidad que presuntamente el rapero cometió cuando aún estaba en una relación con la mamá de Stormi. Sin embargo, Kylie siempre habla maravillas del padre de su hija, por lo que muchos fans esperan que algún día regresen. ¿Te gustaría que Jenner y Travis volvieran?