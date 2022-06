Travis Scott elogia a Kylie Jenner por 'su trasero' en una rara publicación.

Travis Scott le mostró a Kylie Jenner cuánto aprecia sus bienes en una rara publicación en las redes sociales durante el Día del Padre el domingo.

“Shawty aquí arrojando ese trasero”, escribió el rapero, de 31 años, encima de una foto de Instagram Story del trasero de la magnate del maquillaje, que tomó mientras ella cocinaba sobre la estufa.

Jenner, de 24 años, vestía una camiseta sin mangas blanca metida en un par de jeans teñidos que mostraban sus curvas en la instantánea eliminada, que fue capturada por The Neighborhood Talk.

Travis Scott toma una foto del trasero de Kylie Jenner

Travis Scott elogia a Kylie Jenner por 'su trasero' en una rara publicación.

Si bien no está claro si la foto se tomó en tiempo real, parece que la hermosa Kylie Jenner estaba preparando a Scott, el padre de sus dos hijos, una deliciosa comida en honor al Día del Padre.

La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" también se entusiasmó con el creador de éxitos "Sicko Mode" con una foto que lo muestra acostado en la cama comiendo un tazón de fideos, presumiblemente hechos por Jenner.

La hija de 4 años de la pareja, Stormi Webster, dormía profundamente junto a su padre, mientras que su hijo de 4 meses, cuyo nuevo nombre aún no se ha anunciado, estaba envuelto sobre el pecho de Scott. El rostro del bebé estaba cubierto por un emoji de corazón.

Kylie Jenner felicitó a Travis Scott por el Día del Padre

Travis Scott elogia a Kylie Jenner por "su trasero" en una rara publicación.

Kylie Jenner dio un vistazo de su segundo hijo en un homenaje del Día del Padre escribiendo en el pie de foto de una publicación en Instagram: “Feliz día del padre, papá, te amamos”, a lo que Scott respondió: “LOOOOVVEEE YAAAA”.

El fundador de Kylie Cosmetics luego publicó un primer plano del músico y su hijo parados juntos mientras usaban zapatillas Nike Air grises y blancas a juego. El nominado al Grammy lucía pantalones marrones, mientras que el hombrecito vestía pantalones cortos de chándal grises.

La Verdad Noticias recuerda que, Jenner dio a luz a su bebé el 2 de febrero, cuatro años después de la llegada de Stormi. Originalmente llamaron a su hijo Wolf, pero luego revelaron que cambiaron su apodo porque "simplemente no era él".

