Travis Scott da su primera actuación pública desde la tragedia de Astroworld.

Travis Scott llamó a sus seguidores cuando actuó en público por primera vez desde su mortal Festival Astroworld.

El rapero arrojó un fajo de billetes a la multitud justo cuando sostenía una botella de tequila Don Julio 1942 antes de subir al escenario en la celebración del Gran Premio de Miami del megaclub E11even el sábado por la noche.

“Todo el mundo me debe una oportunidad”, dijo el rapero Travis Scott a la multitud. “Necesitamos que todas las strippers se presenten en el f-king stage ahora mismo. Necesitamos que cada botella sea reportada a este maldito piso”.

Travis Scott y su concierto en el GP de Miami

La multitud enloqueció cuando comenzó a interpretar “Antidote”. Scott también interpretó los éxitos "Highest in the Room", "Pick Up The Phone", "Goosebumps" y "SICKOMODE". Scott subió al escenario a las 3:30 am EST y salió unos 45 minutos más tarde alrededor de las 4:15 am EST.

La Verdad Noticias informó en exclusiva el mes pasado que Scott, de 30 años, subiría al escenario durante la fiesta de Fórmula 1 del club. Según los informes, las mesas iban por un rango de $5,000 a $100,000.

Travis Scott continúa su intento de regreso con su primera actuación pública a pesar de que se ha mantenido relativamente bajo el radar desde la catastrófica multitud de Astroworld, que provocó 10 muertes y cientos de heridos, aunque actuó en algunos eventos privados.

El artista de "Goosebumps" tocó un set en una fiesta posterior privada de Bootsy Bellows Coachella 2022 en abril después de ser eliminado de la alineación oficial del festival de música. También actuó en una fiesta privada en Bel-Air antes de los Oscar de ese mes frente a invitados como Leonardo DiCaprio y Serena Williams.

Sin embargo, su actuación en E11even el sábado por la noche marcó su primera actuación pública desde que salió del centro de atención en medio de una reacción violenta sobre cómo manejó la tragedia en su festival de Houston en noviembre de 2021.

¿Qué ha dicho Travis Soctt sobre el Festival Astroworld?

Scott ha afirmado que no sabía que las personas en la multitud en Astroworld, donde las víctimas que murieron tenían entre 9 y 27 años de edad, resultaron heridas o muertas mientras continuaba actuando a pesar de que la multitud le rogaba que se detuviera.

Solo ha dado una entrevista desde la tragedia de Astroworld, afirmando al locutor de radio Charlamagne That God en diciembre que hizo todo lo que pudo al "1000 por ciento" para ayudar a los miembros de la audiencia moribundos y reiterando que no escuchó sus gritos desde el escenario.

“Quieres asegurarte de que los fanáticos reciban la atención adecuada que necesitan. Simplemente quito la energía de los fans. Pero simplemente no escuché [gritos]”, alegó.

Scott, quien comparte dos hijos con Kylie Jenner, se vio afectado por varias demandas y desde entonces ha lanzado una iniciativa llamada Project Heal “para tomar medidas muy necesarias para apoyar soluciones reales que hagan de todos los eventos los espacios más seguros posibles”.

