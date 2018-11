Travis Scott confiesa sobre su paternidad con la hija de Kylie Jenner

La llegada de la pequeña Stormi ha enloquecido al cantante Travis Scott, quien tiene una hija en común con la joven empresaria Kylie Jenner.

Y es que en redes sociales la famosa pareja no suele compartir fotografías de ellos dos juntos, en la mayoría de las publicaciones, Kylie Jenner comparte con todos sus seguidores, imágenes de su nueva línea de cosméticos, fotos junto a su hija Stormi; pero en muy pocas veces aparece al lado del padre de su hija.

"Yo estaba nervioso y asustado, porque los dos somos muy jóvenes. Pero en cuanto sostienes en brazos por primera vez a tu bebé te embarga una sensación incontrolable. Nunca pensé que pudiera querer tanto a alguien. Es una locura". Dijo el novio de Kylie Jenner.

El rapero no forma parte del reality show de la famosa familia 'Keeping Up With the Kardashians', aunque no aparezca en el programa, Travis Scott mantiene una buena relación con la mamá de Kylie Jenner, ella estuvo presente en el nacimiento de la pequeña Stormi.

"Es verdad, es cierto. Me ayudó mucho y me acompañó porque resulta aterrador. Se trataba de mi primera sala de partos, sí, y me guió a lo largo de todo el proceso. Todo el mundo me había hablado antes de una cosa llamada placenta y... Dios mío. Eso me daba un poco de miedo, aunque al final me encargué de cortar yo mismo el cordón umbilical. Pero sí, mamá KJ estaba allí y es la mejor". Mencionó el famoso rapero.

El rapero Travis Scott y la empresaria Kylie Jenner se han dejado ver muy poco en público, desde que iniciaron su noviazgo hace algunos años.

Recientemente Kylie Jenner compartió en su cuenta social de Instagram un video mostrando el romántico detalle que le hizo Travis Scott, en las imágenes se muestran la casa de la famosa adornada con rosas rojas.