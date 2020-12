Travis Scott: Revelan la pequeña fortuna que obtuvo por su concierto en Fortnite

Travis Scott emocionó a sus fans con su increíble concierto para Fortnite, además de inspirar a la creación del modo Party Royale, en el que han participado estrellas como J Balvin.

El ahora popular Party Royale está creado especialmente para ver eventos especiales como el concierto del pasado 26 de abril 2020 de Travis Scott, realizado bajo el nombre “Astronomical”.

Travis Scott durante su concierto virtual en Fortnite

La nueva modalidad fue especialmente aceptada por los usuarios ya que debido a la pandemia de COVID-19 todos los conciertos presenciales fueron cancelados, pero los virtuales han atraído hasta a 12 millones de espectadores como ocurrió en el evento de Travis Scott.

La fortuna Fornite de Travis Scott

Además de los 12 millones de asistentes a “Astronomical”, - mucho más de lo que hubiera logrado en un evento en vivo - Travis Scott también logró muchas más ganancias de las que habría logrado de otra manera.

De acuerdo a Forbes, el evento de 9 minutos de Travis Scott, recaudó 20 millones de dólares más las ganancias por la venta de mercancía mientras que sus 56 conciertos del 2018 generaron ganancias de 53.5 millones de dólares.

Hasta el momento, Epic Games, (empresa creadora de Fortnite) no ha confirmado la cifra total de las ganancias de “Astronomical” de Travis Scott, pero si compartieron que el evento de menos de 10 minutos tomó meses de organización.

Por su parte, Travis Scott reveló porque aceptó dar un concierto en línea: "Fue una oportunidad para ir al máximo, para crear un mundo en el que los permisos no te dejarán hacer, los bomberos no te dejarán hacer, los códigos de construcción no te dejarán hacer, para divertirte sin límites".

Puedes leer en La Verdad Noticias: Travis Scott ENOJADO porque salió a la luz su romance secreto con Rihanna

¿Qué te pareció el concierto de Travis Scott en Fortnite? Dinos en los comentarios.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.