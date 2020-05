Travis Scott ENOJADO porque salió a la luz su romance secreto con Rihanna

Aparentemente, Travis Scott estaba menos que entusiasmado con la noticia de que su relación anterior con Rihanna se hizo pública en 2015, según un reveló podcaster.

Durante un episodio del podcast "Throwing Fits", los cohosts Lawrence Schlossman y James Harris, relataron las consecuencias tras revelar que Travis Scott y Rihanna fueron pareja antes del romance del famoso con Kylie Jenner y eso había enojado a Scott.

En dicha la emisión, contaron con colaboración la periodista Jonah Weiner, dieron a conocer a las celebridades que odiaban algo que escribieron sobre ellos, lo que incluyó el romance discreto de Travis Scott con Rihanna, de 32 años.

“Yo di la noticia sobre él y Rihanna, lo cual me dijeron que no hiciera", explicó el ex editor de Complex el martes 26 de mayo, "Aparentemente, lo que [el editor de Complex Joe], LaPuma, nuestro chico Joe The Puma, me dijo era que lastimó la relación de Complex con Travis. Esto fue en 2015/16 escribí esto. Pero aparentemente, durante los próximos dos años, se quejaría de eso ”.

Lawrence Schlossman continuó: "No es porque esté como," No le digas a nadie que estoy acostándome a Rihanna ". Es porque Rihanna dice:" No le digas a nadie que estoy con Travis Scott, Es vergonzoso, obviamente".

Rihanna y Travis Scott terminan su romance

En el número de diciembre de 2015 / enero de 2016 de Complex, Schlossman escribió sobre la conversación de dos horas que tuvo con Travis Scott sobre "toda la controversia, las críticas y los rumores que rodean cada uno de sus movimientos" y uno de los temas que se discutieron fue Rihanna, a quien Scott se refirió como su "musa".

Travis Scott y Rihanna fueron vistos juntos en varios eventos pero nunca confirmaron su relación

El rapero "Modo Sicko" también llamó a la magnate de Fenty Beauty "inspiradora" y "creativa. Sin embargo, Schlossman señaló que el nominado al Grammy le pidió que “no le hiciera eso".

Travis Scott conoció a Rihanna en 2013 en el desfile de la ceremonia de inauguración durante la Semana de la Moda de Nueva York. La pareja más tarde colaboró en su canción de 2015 "Bitch Better Have My Money".

En septiembre de 2015, múltiples fuentes confirmaron a Us Weekly que Rihanna y Travis Scott comenzaron un romance. En ese momento, el dúo fue visto muy acaramelados en su fiesta privada en Up & Down en Nueva York después de su una gira.

"Estaban bailando muy cerca", nos reveló un espectador. “Están totalmente juntos. No se estaban escondiendo en absoluto ".

Después de ello, Travis Scott comenzó a salir con Kylie Jenner en 2017 después de su separación de Tyga. Ese mismo año, Us confirmó que la pareja esperaba a su hija Stormi, que ahora tiene 2 años.

En octubre de 2019, Us confirmó que Travis Scott y la fundadora de Kylie Cosmetics, de 22 años, habían terminado después de más de dos años juntos. Los tortolitos reconciliaron su relación en marzo pasado.

Rihanna, por su parte, rompió con el empresario Hassan Jameel en enero. Nosotros confirmamos al mes siguiente que el cantante de "We Found Love" estaba "saliendo y conectándose" con A $ AP Rocky.