Travis Scott: Así fue su reacción tras muertes en su concierto en Houston

El concierto del reconocido rapero Travis Scott se salió de control y terminó en una terrible tragedia, por lo que en las redes sociales aparecieron videos que muestran la reacción del famoso cantante.

Esto cuando se percató que las personas estaban perdiendo la conciencia durante la estampida, que se produjo este viernes durante el primer día del festival musical Astroworld, que se celebra en la ciudad texana de Houston.

Es por eso que en las diversas imágenes se puede ver que el artista Travis Scott detiene varias veces su actuación final cuando vio a los fans en apuros cerca de la parte delantera del escenario.

La reacción de Travis Scott

Antes los hechos, Scott pidió a los miembros de seguridad que se aseguraran de que las personas estaban bien y les ayudaran a salir de la multitud. Los vehículos de emergencia se abrieron paso entre la multitud, de unas 50.000 personas, en varias ocasiones, informa Houston Chronicle.

Por otro lado algunos usuarios de Twitter criticaron al rapero Travis Scott por no parar completamente el concierto. "Dijo 'oh ohhh oh ay ayúdenme' y luego comenzó el espectáculo de nuevo", comentó un internauta. "Varias personas murieron por el concierto de Travis Scott y al parecer la gente tuvo que arrastrar los cuerpos y él ni siquiera estaba parando el concierto", agregó otro.

El desorden comenzó mucho antes

Se ha destacado que previamente este viernes, una estampida se registró a la entrada al estadio NRG, cuando cientos de individuos irrumpieron en el recinto, al superar las barreras de seguridad. De acuerdo con medios locales, varias personas fueron pisoteadas.

Por su parte el Departamento de Bomberos de Houston señalaron que aproximadamente a las 21:00 o 21:15 (hora local) una multitud empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y esto causó pánico y dejó varios heridos, mientras que algunas personas perdieron el conocimiento.

Cabe destacar que 17 personas fueron hospitalizadas, 11 de ellas sufrieron un paro cardíaco. Se desconoce por el momento la causa de la muerte de las 8 víctimas fatales en el concierto del famoso Travis Scott. El segundo día del festival, programado para este sábado, ha sido cancelado.

