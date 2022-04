Travis Barker y Kourtney Kardashian no se casaron legalmente en Las Vegas.

Kourtney Kardashian y Travis Barker no están legalmente casados, reveló el medio Page Six en exclusiva. La pareja que supuestamente se casó en Las Vegas después de los Grammy el domingo, tuvo una ceremonia, pero no hubo nada legal al respecto, ya que nunca obtuvieron una licencia de matrimonio, según lo informado por fuentes cercanas a la situación.

“Tuvieron una ceremonia, pero en el papel aún no es legal”, compartió una fuente cercana el martes por la mañana. Los registros del condado de Clark para licencias y certificados de matrimonio también muestran que la pareja nunca solicitó ni recibió uno.

La ceremonia de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Las Vegas estuvo repleta de elementos kitsch, incluido un imitador de Elvis Presley. Parece que One Love Chapel hizo una excepción para la pareja de la lista A, ya que su sitio web señala que no llevará a cabo una ceremonia sin una licencia de matrimonio.

¿Habrá una boda real entre Kourtney Kardashian y Travis?

Dado que se fugaron en Las Vegas por diversión, tal vez una boda real esté a la vuelta de la esquina. Las fuentes le dijeron a TMZ, que originalmente informó sobre la noticia de la boda pero luego se retractó, que Kardashian, de 42 años, y Barker, de 46, están planeando “varias” otras celebraciones con “mucha fanfarria”.

La Verdad Noticias informa que este será el primer matrimonio de Kourtney Kardashian mientras que será el tercero de Travis Barker. La socialité comparte tres hijos con su ex Scott Disick, y Barker comparte dos hijos con su ex esposa Shanna Moakler. Actualmente, Disick no está contento con que Kourtney Kardashian tenga otro bebé con Travis Baker.

¿Cuándo se comprometieron Kourtney y Travis Barker?

Es de recordar que Kardashian y Barker finalmente se comprometieron durante una propuesta frente al mar en octubre de 2021 después de salir durante unos nueve meses. El baterista hizo la pregunta en el hotel Rosewood Miramar Beach rodeado de una elaborada exhibición de rosas y velas blancas.

La sensual pareja obsesionada con las muestras de cariño públicas tiene grandes planes para su futuro, ya que un adelanto de la nueva serie de Hulu de la familia Kardashian reveló que Kourtney comenzó un tratamiento para quedar embarazada.

