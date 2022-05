¿Travis Barker rechazó a los hijos de Kourtney Kardashian en su compromiso?

Los fans de las Kardashian-Jenner no están de acuerdo con algo que hizo el baterista/Foto: Vanitatis y People

El compromiso de Travis Barker y Kourtney Kardashian sigue dando de qué hablar pero no de una forma positiva, Ya que el baterista de Blink-182 está siendo severamente criticado por muchos fans del reality “The Kardashians” después de que el músico aparentemente rechazó que los tres hijos de su novia estuvieran presentes en su fiesta de compromiso.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en los recientes episodios del reality de Hulu, revelaron que los hijos de Kourtney Kardashian se pusieron muy tristes por no haber asistido a la fiesta por el compromiso de su mamá con Barker.

En un principio, se dijo que Kris Jenner fue quien decidió que ninguno de los tres niños estuvieran presentes en el evento porque no sabía cómo iban a reaccionar los menores, y además, porque si ellos asistían, también tendría que ir el padre de los tres, Scott Disick, quien no tiene una buena relación con el baterista.

Travis Barker sabía que los hijos de Kourtney no estarían en la fiesta sorpresa

Los fans consideran que Barker debía hacer lo necesario para tener a los niños en ese día especial para Kourtney/Foto: Your Tango

La fiesta sorpresa por el compromiso, que se realizó en octubre de 2021, fue organizada por Kris, Kim y Khloé Kardashian, pero también Travis estuvo involucrado, así que se ha revelado que el también productor sí sabía que Mason, Penelope y Reign Disick no asistirían a la fiesta sorpresa.

No obstante, los dos hijos de Travis, Landon de 18 años y Alabama de 16, estaban allí, e incluso su hijastra, Atiana de la Hoya de 23 años también fue invitada. Los espectadores del reality llenaron Twitter de críticas contra Travis Barker por no "incluir" a los hijos de Kourtney en su gran celebración.

"Honestamente sorprendido, Travis hizo todo lo posible para invitar a la familia, ¿pero no a sus hijos? Especialmente cuando parecen bastante cercanos", escribió un usuario. Mientras que otro agregó: "No me gusta que Travis no haya incluido a los hijos de Kourtney".

¿Cuántas veces se ha casado Travis Barker?

El matrimonio de Travis con Shanna Moakler fue más público/Foto: Hola

Kourtney Kardashian, de 4 años, nunca se casó con el padre de sus tres hijos, Scott Disick. Pero Travis Barker sí ha estado casado dos veces. Su primer matrimonio, fue en 2001 con Melissa Kennedy, duró nueve meses. Su segundo matrimonio fue en 2004 con la modelo y actriz Shanna Moakler, con quien tuvo a sus dos hijos pero se divorciaron en 2008.

