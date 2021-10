Travis Barker gastó esta fortuna en el anillo de compromiso de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian dió el “sí” a un anillo de compromiso, ya que después de menos de un año de noviazgo, se ha comprometido con el baterista de Blink-182, Travis Barker, quien gastó cerca de un millón de dólares en la lujosa sortija para la mayor de las Kardashian-Jenner.

El anillo de compromiso que Travis le dió a Kourt tiene un gran parecido a la icónica joya que Ryan Reynols le dió a Blake Lively, pues la revista Elle confirmó que este anillo es una total inspiración en dicha pieza, y gracias al close up que Kim nos regaló, pudimos notar más detalles.

Se trata de una sortija con un enorme diamante ovalado, sobre una banda de plata de más de 15 quilates sobre un engaste pavé. Este anillo de compromiso tiene un valor aproximado de 1 millón de dólares según el experto en joyas The Diamond Pro. Como informamos en La Verdad Noticias, Kourtney Kardashian y Travis se comprometieron este fin de semana.

Kourtney Kardashian perdió el "miedo" al compromiso gracias a Travis

Kourt y Travis llevan casi un año de noviazgo y ahora están planeando su matrimonio/Foto: People

Si eras fan del reality “Keeping Up With The Kardashians” seguramente recordarás que esta no es la primera vez que le proponían matrimonio a Kourtney, puesto que la empresaria y estrella de televisión en diversas ocasiones fue abordada con la esperada pregunta por el padre de sus hijos, Scott Disick.

Sin embargo, la dueña de “Poosh” solamente aceptó en una ocasión casarse con Scott, cuando estaban comenzando su relación y decidieron que querían casarse en Las Vegas, pero Kris Jenner impidió el matrimonio ya que consideró que era algo precipitado para la ahora ex pareja. Tiempo después, Disick le pidió nuevamente a Kourt que se casara con él, pero ahora ella se negaba.

En un principio, los fans creían que Kourtney Kardashian le tenía miedo al compromiso y por eso nunca caminó al altar con el padre de sus hijos con quien tuvo casi una década de relación. Pero Travis de 45 años cambió esa perspectiva de la famosa de 42 años.

Kourtney y Travis tienen muchas cosas en común

Kardashian y Barker tenían una amistad desde hace 15 años, pero en 2021 comenzaron un romance/Foto: PSN Noticias

Travis, al igual que Scott, durante mucho tiempo de su juventud tuvo problemas con las adicciones, sin embargo, logró superarlo, a diferencia del “Lord Disick”. Por lo cual, Barker y Kardashian lograron tener varias cosas en común. Ambos llevan una alimentación y estilo de vida vegano, son muy dedicados al cuidado de su salud y Kourtney adora la forma en la que el baterista es un padre dedicado y cariñoso.

Recordemos que Travis Barker es papá de Landon, Alabama y Aitana, aunque esta última no es su hija biológica, pero él siempre la ha querido como si lo fuera. Mientras que Kourt es mamá de Mason, Penelope y Reign. Todos ellos se han vuelto una familia unida que comparten momentos en redes sociales, y esto es lo que posiblemente también ha motivado para que Kourtney Kardashian finalmente quiera casarse.

