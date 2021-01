Travis Barker, el novio de Kourtney Kardashian estaba enamorado de Kim ¡OMG!

Kourtney Kardashian está saliendo con Travis Barker y finalmente dejó a Scott Disick. Sin embargo, antes de que las cosas se calentaran entre los dos, Barker estaba enamorado de la hermana de Kourtney, Kim Kardashian.

Barker le había dicho anteriormente a Us Weekly en 2015, “¿Cómo no pudiste mirar a Kim? Eso sí, disfruté pasar el rato con Paris, pero me encantan las chicas con curvas... Kim era un regalo para la vista. De ninguna manera fui irrespetuoso con Paris, ¡pero no podía apartar los ojos de Kim! "

Sin embargo, la relación de Barker con la magnate del maquillaje fue estrictamente platónica. “Estaba enamorado de ella, y estábamos coqueteando, pero nunca pasó nada... Salíamos a comer, simplemente pasábamos el rato”, explicó el músico.

“Ella fue tan amable y educada, me sentí como un perfecto caballero con ella. ¡Fue un viaje!", recordó el baterista de Blink-182.

Travis y Kim se conocen desde hace varios años, y él en algún momento intentó salir con ella, pero las cosas no funcionaron, así que se quedaron sólo como amigos/Foto: Us Magazine

Travis Barker logró conquistar a Kourtney Kardashian

Los viejos amigos y vecinos Kourtney Kardashian y Travis Barker han estado saliendo durante los últimos meses y, hasta ahora, su relación parece haber tenido un buen comienzo.

Una fuente reveló a People que hace unos días la paeja se fue a un pequeño viaje por carretera entre amigos. "Están juntos en Palm Springs", confirmó la fuente.

“Han estado saliendo durante un mes o dos. Han sido amigos durante mucho tiempo, pero se ha vuelto romántico. A Travis le ha gustado desde hace un tiempo", comentó el informante.

Kourtney y Travis ya llevan varios meses saliendo, sin embargo, han mantenido en un bajo perfil su romance/Foto: Es de Latino

Una fuente que habló con Us Weekly agregó que "Travis está muy enamorado de Kourtney y lo ha estado por un tiempo",. Mientras que otra fuente de dijo a E! News: “Ha sido muy discreto. Son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis".

Sin embargo, otra fuente que habló con ET explicó: “Viven en la misma cuadra y las cosas son muy fáciles entre ellos porque se conocen muy bien y simplemente hacen clic y se comunican entre sí. Sus hijas e hijos también se llevan muy bien, lo cual es una gran ventaja para ambos".

Otra fuente le dijo a E! News: “Kourtney siempre se ha sentido atraído por cómo es Travis como padre. Es un padre increíble y práctico, y Kourtney ama eso de él. Les encanta relajarse en casa con sus hijos y todos se llevan bien. Va bien, y no están presionando para que sea muy serio en este momento".

¿Crees que Kourtney Kardashian sabe que su novio Travis tenía un amor platónico por su hermana Kim? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

