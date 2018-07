Travieso Arce al filo de la muerte por fuerte accidente

El famoso boxeador Jorge, Travieso Arce estuvo al filo de la muerte, esto lo dio a conocer en sus redes sociales. En un post en Twitter, el Travieso dio a conocer que está vivo de milagro ya que un tráiler lo sacó de la carretera en Sonora en medio de la lluvia.

Esto ocurrió mientras manejaba bajo la fuerte lluvia en la noche. Afortunadamente el famoso pudo detener la unidad sin que ocurriera un accidente y todo quedó como un susto.

"Mi raza Dios es muy grande no cabe duda, estoy vivo de milagro, un tráiler rebaso en carretera de un carril en Sonora me saco y no se ni como le hice, pero aquí estoy, no sé si llorar, agradecer, o bendecir al cielo, Dios me dio una segunda oportunidad por eso odio la lluvia", escribió.

Mi raza Dios es muy grande no cabe duda, estoy vivo de milagro, un trailer rebaso en carretera de un carril en Sonora me saco y no se ni como le hice pero aquí estoy, no sé si llorar, agradecer, o bendecir al cielo, Dios me dio una segunda oportunidad por eso odio la lluvia☔️ pic.twitter.com/NsKKRO6HEZ — Jorge Arce (@traviesoarce5) 26 de julio de 2018

Travieso se mostró muy conmovido por el accidente y los mensajes de apoyo de sus seguidores.

